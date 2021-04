Eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen soll am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr in Menden über einen Mann hergefallen sein, der auf einer Parkbank - hier ein Symbolbild - saß.

Polizei Menden: Gruppe von Kindern fällt über Mann auf Parkbank her

Menden. Eine Gruppe Kinder oder Jugendliche soll in Menden über einen Mann hergefallen sein, der abends auf einer Bank saß. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine größere Gruppe von Kindern oder Jugendlichen soll am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr über einen 54-jährigen Mann hergefallen sein, der an der Walramstraße in Menden auf einer Parkbank saß. Laut Aussage des Mannes beleidigten, schlugen und traten sie ihn.

Wie die Polizei berichtet, kamen die Kinder oder Jugendlichen laut Aussage des Mannes auf ihn zu, beschimpften und beleidigten ihn. Ein Junge habe dem Opfer die Bierdose aus der Hand gerissen. Als sich der Mann beschwerte, habe er einen einen Schlag mit einer Holzlatte und Tritte gegen das Schienbein bekommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall oder die Gruppe gesehen haben

Der „Rädelsführer“ der Kinder hat laut Polizeibericht schwarze, gelockte Haare. Der Betroffene erstattete noch am Abend Anzeige.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die entweder den Vorfall selbst oder die Gruppe von Kindern und Jugendlichen zur Tatzeit im Bereich der Walramstraße gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, 02373/9099-0.

