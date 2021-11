Menden: Gullydeckel ausgehoben, Pkw gerät mit Reifen in Loch

Lendringsen. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: An der Hauptstraße in Lendringsen haben Unbekannte in der Nacht einen Gullydeckel ausgehoben.

In der Nacht auf den 9. November haben Unbekannte einen Gullydeckel an der Lendringser Hauptstraße 22 ausgehoben. Die Tat gilt als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizei Menden fragt nach Zeugen. +++ Unbekannte heben in Menden Gullydeckel aus und randalieren +++

Gegen 4:10 Uhr geriet ein Kraftfahrzeug beim Rangieren mit dem linken Vorderreifen in das Loch. Der Reifen wurde dabei beschädigt, die Polizei beziffert den Schaden auf 250 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei: 02373/90997128. +++ Menden: Polizei sucht Mann, der mit Gullydeckel wirft +++

Deckel von Straßenabläufen in der Arndtstraße in Menden entwendet

Die Pressestelle der Kreispolizeibehörde vermeldet zudem, dass zwei Deckel von Straßenabläufen in der Arndtstraße entwendet wurden. Polizeibeamte suchten im Nahbereich, konnten sie allerdings nicht auffinden. Die Feuerwehr sorgte für Ersatz.

