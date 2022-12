Menden: Gute Seele Irmgard Feldmann verlässt die Suppenküche

Menden. Fast 30 Jahre war sie die gute Seele der Suppenküche des SKFM in Menden. Jetzt wurde Irmgard Feldmann aus ihrem Ehrenamt verabschiedet.

Fast 30 Jahre war Irmgard Feldmann die gute Seele der Suppenküche in Menden, jetzt wurde sie aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verabschiedet.

Für alle Besucher hatte Irmgard Feldmann stets ein offenes Ohr, von allen wurde sie respektiert. Und bei Konflikten konnte sie oft vermittelnd eingreifen. +++ Lesen Sie auch: Armut in Menden: Bei Weihnachtsessen bleibt kein Platz leer +++

Irmgard Feldmann maßgeblich an der Gründung der Suppenküche beteiligt

Am 19. April 1995 wurde die Suppenküche in Menden eröffnet, an deren Gründung Irmgard Feldmann maßgeblich beteiligt war. Träger waren und sind die Caritas-Konferenzen, der Rotary-Club Menden und der SKFM Menden e.V. Gäste der Suppenküche und Weggefährten verabschiedeten jetzt Irmgard Feldmann aus ihrer Tätigkeit in der Suppenküche.

