Versuchter Automatenaufbruch Menden: Haar in der Mütze führt zu mutmaßlichem Täter

Menden. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Automatenaufbrecher in Menden identifiziert. Eine wichtige Rolle spielt eine Mütze, die am Tatort zurückblieb.

Durch einen DNA-Abgleich hat die Polizei in Menden die Identität eines der drei Täter ermitteln können, die im Dezember auf Platte Heide einen Zigarettenautomaten aufbrechen wollten. Ein Haar in einer Mütze reichte dafür aus. Nach dem Täter wird jetzt gefahndet.

Die Vorgeschichte: Am 27. Dezember vergangenen Jahres versuchten drei Täter an der Schlesienstraße auf Platte Heide, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Ihnen gelang die Flucht. Der Sicherungsriegel war bereits fast vollständig durchgesägt und diverse Hebelspuren waren erkennbar, berichtet die Polizei.

Abgleich mit vorhandenen DNA-Spuren ergab Treffer

In Tatortnähe fanden Polizisten Werkzeug und eine Wollmütze, die die Täter zurückgelassen hatten. Bei der Spurensuche fanden die Ermittler ein Haar in der Mütze. Es gelang die Sicherung von DNA. Ein Abgleich mit vorhandenen DNA-Spuren ergab einen Treffer.

Demnach gehört das Haar einem georgisch-stämmigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er gehörte zu einer Gruppe, die Ladendiebstähle in Menden begangen haben sollen. Der Tatverdächtige war deswegen am 16. Dezember nach einem Vorfall erkennungsdienstlich behandelt worden. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Polizei fahndet jetzt nach ihm.

