Menden: Halinger Schützen eröffnen Schützenfestsaison

Halingen. Die Halinger Bürgerschützen eröffnen in Menden die Schützenfestsaison. Ab Samstag wird in und an der Schützenhalle gefeiert. Das Programm.

Den Startschuss für das Schützenfest 2023 in Halingen gibt in diesem Jahr der Spielmannszug Halingen, der am Samstag, 20. Mai, ab 6 Uhr durch die Halinger Straßen zieht um die Offiziere mit einem Ständchen aus ihren Betten locken. An der Schützenhalle treffen sich Jung und Alt am Samstag um 14 Uhr zum Kinderschützenfest. Mit Dartpfeilen und gezielten Würfen suchen dort die Jüngsten ihren Kinderkönig für das Schützenfest 2023. Im Zuge dessen wird ausgetragen, wer die Nachfolge von Leon Voß und Lilian Nowak, dem Kinderkönigspaar von 2022, übernimmt. +++ Auch interessant: Selbst ist das Dorf: Halingen und seine Schränkchen +++

Kinderkönig Leon Voß Foto: BSV Halingen

Um 18 Uhr beginnt das Schützenfest mit der Schützenmesse in der Sankt Antonius-Einsiedler-Kirche und anschließender Gefallenen-Ehrung am Ehrenmal in Halingen. Anschließend wird gemeinsam in die festlich geschmückte Schützenhalle marschiert und der BSV empfängt seine Gastvereine. Danach eröffnet das amtierende Königspaar Ulrich und Ulrike Drolshagen mit seinem Königstanz offiziell das Fest.

Bis circa 21.30 Uhr können sich die Gäste an Blasmusik, präsentiert durch den „Musikverein Beckum“, erfreuen. Den weiteren Abend wird die Tanz- und Showband „SAMS“ mit Ihrer Musik gestalten und das Schützenvolk bis in den frühen Morgen ausgelassen tanzen und feiern lassen.

Großer Festzug in Halingen am Sonntag durch das Dorf

Der Sonntag beginnt um 12.30 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem alten Schulhof vor der Schützenhalle. Hierzu sind alle Halinger und Freunde des BSV herzlich eingeladen. Der Festzug um 14.30 Uhr ist der Höhepunkt am Sonntag. Neben dem „Spielmannszug Drüpplingsen“ und dem „Musikverein Beckum“ werden die „Ruhrtalbläser Halingen“ und der „Spielmannszug St. Sebastian Sümmern“ am Festzug teilnehmen. Als diesjährige Ehrengäste werden der Schützenkönig von 1998, Joachim Strotkötter mit seiner Königin Kathleen Kriegel und Hofstaat, erwartet. Nach der Königsparade werden alle Fest– und Ehrengäste in die Festhalle einmarschieren. Hier haben die Musikkapellen die Gelegenheit noch einige Musikstücke zu spielen, bevor der Königstanz den offiziellen Teil des Sonntags beenden wird. +++ Lesen Sie auch: Menden: Drolshagen nach 20 Jahren erneut König in Halingen +++

Vogelschießen am Montag auf der Halinger Vogelwiese

Das Vogelschießen beginnt am Montag, 22. Mai, um 14 Uhr auf der Vogelwiese. Wer als neuer Halinger Schützenkönig das Dorf „regiert“, wird sich gegen 17 Uhr entscheiden. Die musikalische Gestaltung des Vogelschießens übernehmen die Ruhrtalbläser Halingen. Die Proklamation des neuen Königspaares wird direkt auf der Vogelwiese vorgenommen.

1000 Schützen und Musiker in Halingen 1000 Schützen und Musiker in Halingen Maikel und Edeltraud Nähring vom Bürger-Schützenbund Menden sind das neue Königspaar des Kreisschützenbundes Iserlohn. Foto: Thomas Nitsche

Um 19 Uhr marschiert der neue König mit seinem Hofstaat und Offizieren von der Vogelstange in die Schützenhalle, um dort ab 20 Uhr weiter zu feiern. Wieder wird die Tanzband „SAMS“ dann für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche sorgen, bis das Halinger Schützenfest 2023 in den Morgenstunden des nächsten Tages seinen Ausklang findet.

Vorstand und Offiziere des BSV Haligen laden zum Fest ein

Der Vorstand und die Offiziere des Bürgerschützenvereins Halingen freuen sich, die Halinger Bürgerinnen und Bürger sowie Freunde des Vereins aus Nah und Fern zum Schützenfest am 20., 21. und 22. Mai, in Halingen begrüßen zu dürfen.

