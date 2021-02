Menden: HBK verabschiedet Martin Müller in den Ruhestand

Menden. Nach 27 Jahren am Hönne-Berufskolleg in Menden geht Martin Müller jetzt in den Ruhestand. Ein Abschied in besonderer Form.

Nach 27 Jahren hat sich das Hönne-Berufskolleg (HBK) in Menden von Martin Müller verabschiedet, der seit 1994 zahlreiche Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch und Katholische Religion unterrichtete. Nach Jahrzehnten voller Engagement und Herzblut geht der gebürtige Arnsberger, der in Dortmund lebt, in den wohlverdienten Ruhestand.

Verschiedene Bildungsgänge betreut

Bedingt durch die Corona-Pandemie fand die Verabschiedung in besonderer Form statt, wodurch sie allerdings nicht weniger schön ausfiel und den Beteiligten sicherlich in Erinnerung bleiben wird. Müller war in unterschiedlichen Fachbereichen und Bildungsgängen tätig. Das Fach Deutsch lehrte er unter anderem im Dualen System bei den Maurer/innen, in vollzeitschulischen Bildungsgängen und auch in den technischen und heilpädagogischen Fachschulen im Bereich der beruflichen Weiterbildung, in der er durch seine Fakultas für Religion auch theologische, anthropologische und ethische Grundlagen schuf.

In besonderem Maße vorangebracht und stetig weiterentwickelt hat Müller die Fachoberschule des Sozial- und Gesundheitswesens. Sein Name dürfte vor allem auch in diesem Bereich allen Schülerinnen und Schülern ein Begriff sein.

Zusammenarbeit mit TU Dortmund

Müllers Wirken ging aber weit über den Lernort HBK hinaus. Zusammen mit der Technischen Universität Dortmund war er an dem Aufbau des Bildungsgangs Sprachförderung beteiligt, auch war er lange Jahre aktives Mitglied der Bezirksgemeinschaft Katholische Religion. Das Hönne-Berufskolleg in Menden bedankt sich herzlichst bei Martin Müller für seinen jahrzehntelangen Einsatz und wünscht ihm alles Gute.

