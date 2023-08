Menden: HBL-Schützen trauern um „Ente“ – Andreas Koschick

Bösperde. Die HBL-Schützen trauern um ihren engagierten Offizier und Ehrenmitglied Andreas Koschick, der im Alter von 53 Jahren verstorben ist. Ein Nachruf.

Die Mitglieder des Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr 1857 trauern um ihren Offizier und Ehrenmitglied „Ente“ – Andreas Koschick, der plötzlich und unerwartet am 11. August im Alter von nur 53 Jahren verstorben ist.

Mit 26 Jahren trat „Ente“ 1996 dem Schützenverein als aktives Mitglied der 2. Kompanie bei. Der Orden des Sauerländer Schützenbundes für besondere Verdienste wurde ihm 2009 verliehen. 2021 erhielt Andreas Koschick den Vereinsorden des Schützenvereins für seine hervorragende Tätigkeit im Verein.

Gründungsmitglied der HBL-Böllergruppe und unermüdlich im Einsatz für den Verein

Im Jahre 2004 war Andreas Koschick Gründungsmitglied der HBL-Böllergruppe und bis zum Schluss aktiv. Sein unermüdlicher Einsatz rund um die Halle, das Lackieren der Schützenvögel und sein Wirken als Mitverantwortlicher des traditionellen Vogelschießens bleiben unvergessen. Beispielhaft waren sein Engagement bei der Pflege von Tradition und Brauchtum, was weit über sein Vereinsleben hinaus ging. Sein Rat war bei vielen Arbeiten und Entscheidungen immer gefragt.

Die Schützen seien „Ente“ zu großem Dank verpflichtet, heißt es im Nachruf des Vereins. Seine humorvolle Art werden die Schützenkameraden aus Bösperde vermissen. In diesen Tagen gelte das Mitgefühl der Schützen aus Bösperde besonders seiner Familie.

Vorstand, Beirat und Offizierscorps erweisen Andreas Koschick die letzte Ehre

Vorstand, Beirat und Offizierscorps treffen sich in Uniform am Freitag,18. August, um 11.45 Uhr zur Beisetzung auf dem Kath. Friedhof in Bösperde, um Andreas Koschick die letzte Ehre zu erweisen.

