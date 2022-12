Menden: Heiligabend wieder Krippenspiel im Freizeitzentrum

Lendringsen. So stimmt sich die Evangelische Kirchengemeinde Lendringsen auf das Christfest ein – und das ist Heiligabend und zum Jahresabschluss geplant.

Nun ist Heiligabend nicht mehr fern. Auf unterschiedliche Weise haben sich Menschen aus der Evangelischen Kirchengemeinde Lendringsen auf das Christfest vorbereitet. In diesem Jahr findet die Familienkirche mit Krippenspiel Heiligabend erneut unter freiem Himmel statt – im Freizeitzentrum Biebertal.

Musikalische Einstimmung in den Advent in der Christuskirche Lendringsen

Zwei Höhepunkte waren in diesem Jahr die musikalische Einstimmung in den Advent. In der dicht gefüllten Christuskirche sangen und musizierten viele Gäste miteinander, hörten auf besinnliche Texte und Klänge und kamen miteinander in vorweihnachtlicher Atmosphäre ins Gespräch. Die musikalische Gestaltung übernahmen Konrad Schmücker und Reinhard Brintrup (Akkordeon), Friedhelm „Fitti“ Stabenau (Mundharmonika), Elisabeth Linnartz (Gitarre) und Ruth Fongern (Sopran). +++ Lesen Sie auch: Doppeltes Richtfest in Lendringsen geht beinahe schief +++

Stimmungsvolles Ambiente in der Christuskirche Lendringsen bei der musikalischen Einstimmung in den Advent. Foto: Helga Brockmeyer / Evangelische Kirchengemeinde Lendringsen

Im Rahmen des Seniorenadvents kamen Seniorinnen und Senioren der Gemeinde zusammen. Das Programm wurde von den Kindern und Erzieherinnen des Evangelischen Kindergartens Lendringsen mitgestaltet. In ihren Texten und Liedern stellten sie das Licht des Advents in den Mittelpunkt, das Wärme schenkt, Dunkles erhellt und Hoffnung weckt. „Im adventlichen Kerzenschein haben wir eine besinnliche und berührende Zeit miteinander verbracht. Das war gerade in diesem Jahr besonders wichtig. Ein echtes vorweihnachtliches Geschenk“, erinnert sich Pfarrer Björn Corzilius.

Gottesdienste und Veranstaltungen im Überblick Die Gottesdienste und Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde Lendringsen im Überblick: Heiligabend 24. Dezember: 15 Uhr Familienkirche mit Krippenspiel an der Konzertbühne im Biebertal; 18 Uhr Christvesper mit festlicher Musik in der Christuskirche; 22.30 Uhr Christmette in besinnlicher Atmosphäre in der Christuskirche. 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls in der Christuskirche; 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember: 10 Uhr Festgottesdienst mit Feier des Heiligen Abendmahls in der Christuskirche; Silvester, 31. Dezember: Ab 16 Uhr Offene Christuskirche im Kerzenschein, besinnliche Stille und leise Musik zum persönlichen Gebet, zum Schweigen und Genießen (gemeinsam mit Pfr. Corzilius für Gespräche am Altjahresabend); 18 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend mit Feier des Heiligen Abendmahls in der Christuskirche; Neujahr, 1. Januar: 17 Uhr „Du bist ein Gott, der mich sieht“ – Andacht zur Jahreslosung 2023 in der Christuskirche mit anschließendem kleinen O-Saft- und Sektempfang.

Die Evangelische Kirchengemeinde Lendringsen lädt herzlich zu den Gottesdiensten an den Festtagen ein. Unter dem Motto „Auf dem Weg nach Bethlehem“ findet die Familienkirche mit Krippenspiel in diesem Jahr – aufgrund der positiven Resonanz vom vergangenen Jahr – wieder unter freiem Himmel im Freizeitzentrum Biebertal statt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene gestalten den Gottesdienst. Die Teilnehmenden sind zwischen Feuerschalen und dem Stern vor Augen mittendrin in der Weihnachtsgeschichte und erleben, wie sich der „Stall von Bethlehem“ im Biebertal mit Leben füllt. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr an der Konzertbühne. „Wir freuen uns auf viele ­große und kleine Besucherinnen und Besucher“, sagt Pfarrer Björn­ Corzilius aus dem Vorbereitungsteam. +++ Auch interessant: Arbeiten laufen: Neues Quartier rund um die Christuskirche +++

Um 18 Uhr findet die Christvesper mit festlicher Musik in der Christuskirche statt. Die Christmette beginnt um 22:30 Uhr.

Die Festgottesdienste mit Feier des Heiligen Abendmahls beginnen am Ersten und Zweiten Weihnachtstag jeweils um 10 Uhr. Eine Voranmeldung ist in diesem Jahr nicht erforderlich.

