Menden: Heimische Apotheken erneut vor Ausstand

Bereits am 14. Juni hat es einen Apotheken-Streik gegeben. Auch in Menden waren Filialen zeitweise geschlossen.

Märkischer Kreis. Erneut droht ein Apothekenstreik, der auch vor dem Märkischen Kreis keinen Halt macht.

Die Apotheken wollen sich weiter bundesweit gegen Lieferengpässe und Unterfinanzierung wehren – nun protestieren sie erneut: Am Mittwoch, 27. September, sollen die Betriebe in Westfalen-Lippe ab 13 Uhr für einige Stunden geschlossen bleiben. Dies, nachdem man im Juni die Geschäfte sogar ganz geschlossen hatte.

Erster Ausstand bereits im Juni 2023

„Wir wollen mit unseren Teams die Videobotschaft verfolgen, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf dem Deutschen Apothekertag in Düsseldorf übermittelt“, sagt Dr. Till Ossenkop, Vorsitzender der Bezirksgruppe Märkischer Kreis Nord im Apothekerverband Westfalen-Lippe dazu im Vorfeld des Streiks.

+++ Hintergrund: Warum Apotheken in Menden geschlossen bleiben +++

Man erwarte von Lauterbach „eine Erklärung, warum er nichts unternimmt, um die Arzneimittelversorgung zu sichern“. Der Minister müsse sich in seiner Rede „unseren Mitarbeitern wie auch den Apothekeninhabern verantworten, warum er die Arzneimittelversorgung und die Apotheken vor die Wand fahren lässt“, so Ossenkop. Kurz vor der nächsten Erkältungssaison gebe es keine wirksame Lösung gegen Lieferengpässe bei Arzneien. Zugleich drohe das Apothekennetz weiter auszudünnen, weil Apotheken unterfinanziert seien. „In den letzten 20 Jahren ist die Vergütung ein einziges Mal erhöht und in diesem Jahr sogar gekürzt worden. Bei explodierenden Kosten, hoher Inflation und steigendem Aufwand kann das nicht gut gehen“, warnt Ossenkop. Man brauche eine Honorarerhöhung.

Im Juni hatten die Apotheken im MK mit Demos und Schließungen auf ihre Lage aufmerksam gemacht. „Wir wissen, dass die Patienten Verständnis für den Protest haben und danken für die Unterstützung“, so Ossenkop. Die Notdienstapotheken sicherten auch am Nachmittag des 27. September die akute Versorgung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden