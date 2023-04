Menden: Heizung macht Ärger – Rauch kommt aus Keller

Menden. Anrufer melden Rauch, der aus einem Keller eines Haues am Ostwall kommt. Die Feuerwehr Menden ist schnell vor Ort.

Zu einem Einsatz am Ostwall ist die Feuerwehr Menden am Wochenende ausgerückt. Um 11.31 Uhr am Sonntag meldeten Anrufer der Feuerwehr Menden, dass aus dem Kellergeschoss eines Wohnhaus am Ostwall Rauch austrat.

Ein Atemschutztrupp verschaffte sich über einen rückseitigen Kellereingang zutritt zum Gebäude und konnte, trotz der Verrauchung, die Ursache zügig ausmachen: Im Bereich einer Heizanlage war es zu einem Fehlfunktion gekommen.

Der betroffene Bereich wurde abgelöscht, im Anschluss konnten die Räumlichkeiten durch den Einsatz von Lüftern entraucht werden. Die Feuerwehr Menden war mit der hauptamtlichen Wache sowie einer Meldegruppe des Löschzuges Mitte im Einsatz. Die Polizei sicherte, für die Dauer der Maßnahmen, die Einsatzstelle ab.

