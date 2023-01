Menden: Hollandmarkt lockt nicht nur mit Blumen und Käse

Der Hollandmarkt findet im August 2021 erstmals in Menden statt. Am 8. Januar 2023 gibt es eine Neuauflage.

Menden. Der Hollandmarkt lädt erneut zum Bummeln in der Mendener Innenstadt ein. Auch Geschäfte haben geöffnet. Das ist für Sonntag, 8. Januar, geplant.

Blumen und mehr aus Amsterdam – das verspricht der Hollandmarkt am Sonntag, 8. Januar 2023, in Menden.

Für alle Freunde der Niederlande hat das Stadtmarketing Menden am Sonntag, 8. Januar, nach eigenem Bekunden „genau das Richtige“: Von 11 bis 18 Uhr heißt es „Welkom bij ons in Menden“. Händler aus den Niederlanden werden dann auf dem Mendener Hollandmarkt in der Innenstadt ihre Waren anbieten. Eine original holländische Musikband mit 14 Musikanten soll außerdem dabei für die richtige Stimmung sorgen. +++ Lesen Sie auch: Hollandflair sorgt für eine volle Innenstadt in Menden +++

Darüber hinaus öffnet auch ein großer Teil der Einzelhändler in Menden von 13 bis 18 Uhr seine Türen und lockt mit Rabatten und Angeboten zum „Winter Sale“.

Kibbeling, Käse, Poffertjes, Frikandel und mehr beim Hollandmarkt in Menden

Die mehr als 35 Händler reisen allesamt aus den Niederlanden an und bieten den Besucherinnen und Besuchern typische und beliebte niederländische Produkte. Das heißt, es wird Kibbeling, Käse, Poffertjes, Frikandel-Speciaal, Lakritz und Honigwaffeln geben. Doch es geht nicht nur um Leckereien. Im Non-Food-Bereich werden Lederwaren, Kurzwaren, Uhren, Blumen, Stoffe und anderes angeboten. +++ Auch interessant: Was Händler zum Weihnachtsgeschäft in Menden sagen +++

Durch den verkaufsoffenen Sonntag werde das ohnehin schon große Angebot durch die ansässigen Händler ab 13 Uhr vielseitig ergänzt, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung. „Dieser verkaufsoffene Sonntag findet auf Wunsch der Werbegemeinschaft Menden statt“, erzählt Jenni Gröhlich als Organisatorin vom Stadt-Marketing Menden: „Ich freue mich immer, wenn ich Wünsche erfüllen darf. Ein Hollandmarkt im Januar ist schon etwas Außergewöhnliches, aber genau das macht es ja spannend“, so Gröhlich weiter.

Holländische Blaskapelle erwartet die Besucher des Marktes

Musikalisch begleitet durch die holländische Blaskapelle erwarte die Besucherinnen und Besucher der Mendener Innenstadt ein kurzweiliges Spaß- und Einkaufserlebnis mit ganz viel holländischem Flair.

