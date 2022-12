Menden: Hund wird auf dem Bieberkamp von Auto erfasst

Auf der Straße Bieberkamp in Lendringsen ist ein Hund überfahren worden. Das berichtet die Polizei (Symbolbild).

Lendringsen. Auf dem Bieberkamp in Lendringsen ist ein Hund überfahren worden. Wie die Polizei berichtet, lief das Tier aus dem Biebertal auf die Straße.

Auf der Straße Bieberkamp in Menden ist am Freitag ein Hundüberfahren worden. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Im Freizeitzentrum Biebertal Hund von der Leine gelassen

Wie die Polizei berichtet, soll eine 27-jährige Mendenerin gegen 13.20 Uhr im Freizeitzentrum Biebertal den Hund von der Leine gelassen haben. Das Tier sei daraufhin auf die angrenzende Straße Bieberkamp gelaufen und von dem Pkw einer 43-Jährigen aus Arnsberg erfasst worden. Der Hund wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

