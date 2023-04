Ein Schützenhut liegt auf einem Tisch (Symbolbild). Die Mitgliedsvereine des Sauerländer Schützenbundes treffen sich zur Bundesdelegiertenversammlung in Halingen.

Bundesdelegiertenversammlung Menden: Hunderte Schützen des SSB in Halingen erwartet

Halingen. In der Mehrzweckhalle Halingen findet in diesem Jahr die Bundesdelegiertenversammlung des SSB statt. Diese Themen stehen auf der Tagesordnung.

Der Sauerländer Schützenbund e. V. (SSB) erinnert seine Mitgliedsvereine an die am Samstag, 22. April, um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Halingen (Halinger Dorfstraße 41) stattfindende Bundesdelegiertenversammlung. Die Versammlung wird ausgerichtet von dem Bürgerschützenverein Halingen unter ihrem 1. Vorsitzenden Andreas Bembom.

Viele hundert Schützenschwestern und -brüder nehmen an der Versammlung teil

Im Vorfeld der anstehenden Schützenfestsaison freut sich Bundesoberst Martin Tillmann, in dieser Versammlung wieder viele hundert Schützenschwestern und Schützenbrüder von Bruderschaften und Schützenvereinen aus der gesamten Region begrüßen können. Die Zahl der Mitgliedsvereine im SSB beträgt 346 und besteht aus den Kreisschützenbünden Arnsberg, Brilon, Meschede, Iserlohn, Lippstadt, Olpe und Soest. Insgesamt sind mehr als 172.000 Vereinsmitglieder im SSB organisiert. Die Bundesversammlung beginnt um 15:00 Uhr mit den Grußworten vom 1. Vorsitzenden des Bürgerschützenverein Halingen e.V., Andreas Bembom, von Bürgermeister der Stadt Menden Dr. Roland Schröder, vom Landrat des Märkischen Kreises Marco Voge und dem geistlichen Grußwort von Pastor Jörg Cordes. +++ Lesen Sie auch: Martin Tillmann bleibt Oberst des Sauerländer Schützenbundes +++

Wahl des stellvertretenden Bundesoberst und des Bundesgeschäftsführers

Neben den üblichen Regularien wie Jahresbericht, Geschäfts-, und dem Kassenbericht sieht die Tagesordnung die Wahl des stellv. Bundesoberst, des Bundesgeschäftsführers und eines Kassenprüfers vor. Weiter steht die Bestätigung des Bundesschießmeisters und des Bundessportleiters an. Wichtige Weichen wollen die Schützen im Sauerland für die Zukunft ihres Bundesschützenfestes stellen. Um den Ausrichter dieser alle drei Jahre stattfindenden Großveranstaltung finanziell zu entlasten, soll der Zuschuss hierfür deutlich aufgestockt werden. Dies soll durch eine Beitragserhöhung von 2 Cent / Mitglied finanziert werden.

Der Bundesvorstand ist zuversichtlich, auch für das nächste Bundesschützenfest im September 2025 einen Verein für die Ausrichtung gewinnen zu können. Darüber hinaus wird es Informationen zum Europaschützenfest vom 30. August bis 1. September 2024 in Mondsee (Österreich) geben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden