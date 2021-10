Menden: Impfbus macht wieder Station auf dem Wochenmarkt

Der Impfbus des Märkischen Kreises macht am 12. Oktober wieder Station auf dem Wochenmarkt in Menden. Spontan sind dort Impfungen gegen Covid-19 möglich.

Menden(/Kreis. Nach Schließung der Impfzentren macht der Märkische Kreis weiterhin mobile Angebote. Der Impfbus hält wieder auf dem Wochenmarkt in Menden.

Das mobile Impfangebot des Märkischen Kreises wird weiterhin gut angenommen. Das teilt der Märkische Kreis mit. Bald gibt auch in Menden wieder ein mobiles Impfangebot – der Impfbus kommt. +++ So viel kosten die Corona-Tests in Menden ab Montag +++

In Plettenberg sind am Donnerstag 103 Corona-Impfungen erfolgt: 79 mit dem Vakzin von Biontech, 24 mit der Einmalimpfung von Johnson & Johnson. Die Gesamtzahl der mobilen Impfungen des Märkischen Kreises – auch in dem von der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) gestellten Bus – ist somit auf 6037 gestiegen. +++ Alle Informationen zur aktuellen Coronalage im Märkischen Kreis mit Menden und Balve in unserem Newsblog +++

Impfungen ohne Voranmeldung und ohne Termin

In der nächsten Woche gibt es weitere Termine, bei denen die Bürgerinnen und Bürger im Kreis die Chance haben, sich in unmittelbarer Nähe einfach und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen – ohne Voranmeldung und ohne Termin. Geimpft werden können alle Impfwilligen ab 12 Jahre. Im Impfbus steht ausreichend Impfstoff von Biontech (ab 12 Jahre) sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson (Einmalimpfung/ab 18 Jahre) zur Verfügung. +++ Impfbus hält in Menden: Covid-Impfung auf dem Bus-Sitz +++

Die Stationen im Überblick

Menden: Dienstag, 12. Oktober, 9 bis 12 Uhr, Wochenmarkt, Rathausplatz;

Werdohl: Donnerstag, 14. Oktober, 10 bis 13 Uhr, Wochenmarkt, Bahnhofstraße;

Iserlohn-Letmathe: Samstag, 16. Oktober, 10 bis 13 Uhr, Letnetti, Platz, (Parkplatz gegenüber von Woolwort).

