Menden: IMW zeigt Kandidatenrunde auf Internetseite

Menden. Der IMW zeigt am Mittwoch die Vorstellung der Kandidaten fürs Mendener Bürgermeisteramt im Internet.

Mit großer Spannung wird die erste öffentliche Vorstellung der Mendener Bürgermeister-Kandidaten am Mittwoch, 19. August, erwartet: Auf Initiative des Initiativkreises Mendener Wirtschaft (IMW) findet unter dem Zeltdach am Rathaus eine der corona-bedingt sehr seltenen öffentlichen Auftritte der Anwärter auf das Amt des Bürgermeisters statt – rund vier Wochen vor dem Wahltermin und somit zu Beginn der „heißen“ Wahlkampfphase. 270 Gäste konnten sich online für die Teilnahme an der Veranstaltung registrieren, schon nach kurzer Zeit waren alle kostenfreien Tickets vergriffen.

Ziel des IMW aber ist es, viel mehr Mendenerinnen und Mendener zu erreichen. „Für uns ist die Demokratie der wichtigste Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir sind der Meinung, dass bei dieser Bürgermeisterwahl nicht wieder nur knapp 41 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl gehen sollten – so wie es bei der letzten Bürgermeisterwahl der Fall war“, erläutert Vorstandsmitglied Heiner Schulte die Beweggründe für die Ausrichtung der Veranstaltung.

Jeder der Kandidaten solle die Möglichkeit erhalten, sich und sein Programm der breiten Mendener Bevölkerung vorzustellen. „Wir haben diesen Termin gewählt, damit sich auch alle Bürgerinnen und Bürger, die von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen möchten, rechtzeitig ein Bild von den Bürgermeisterkandidaten machen können.“

Deshalb wird die Veranstaltung am 19. August über die Internetseite des IMW (www.imw-menden.de) in voller Länge online zu verfolgen sein. „Bisher war es ja kaum möglich, die Kandidaten und ihr Programm für Menden in einem direkten Gespräch kennenzulernen“ unterstreicht Andreas Wallentin. Und der IMW hat noch ein weiteres Angebot: „Wir rufen alle Mendenerinnen und Mendener auf, uns ihre Fragen einzusenden, die den Kandidaten gestellt werden sollen“, erläutert Vorstand Hermann Niehaves. „Senden Sie uns dazu bitte einfach im Vorfeld eine E-Mail mit Ihren Fragen an info@imw-menden.de.“

Fragen stellen

Aber auch während der Veranstaltung können Fragen per E-Mail eingestellt werden, aus denen dann einige ausgewählt und den Kandidaten von Moderator Peter Teichmann vorgetragen werden. Teichmann werde sicherlich aus den Kandidaten viele interessante Informationen herauskitzeln, erläutert IMW-Vorstandssprecher Andreas Wallentin.

Viele Themenblöcke

Neben individuellen Themen werden sich die Kandidaten den Fragen zu folgenden Themenblöcken stellen: Bildung und Kultur, Stadt- / Innenstadtentwicklung, Wirtschaft / Gewerbegebiet Hämmer / Infrastruktur und Entwicklung der Stadtteile.

Die Verantwortlichen des IMW bedanken sich bei Wilfried Kickermann, dem Organisator des Mendener Zeltdach-Festivals, auf dessen Infrastruktur der IMW bei der Ausrichtung der Veranstaltung zurückgreifen kann sowie beim heimischen Event-Unternehmen LAM, das die technische Umsetzung und die Online-Übertragung des Programms übernimmt.

Die Teilnehmer vor Ort können unter www.hasecker-events.de online Snacks und Getränke für den Abend vorbestellen.