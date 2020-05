Menden: In Böingsen hängen die Schützenfahnen trotzdem

Böingsen. Die Schützenbruderschaft St. Hedwig Böingsen hätte am vierten Maiwochenende ihr Schützenfest gefeiert. Die Fahnen hängen trotzdem im Dorf.

Auch mehr als 70 Jahre nach der Gründung der St. Hedwig Bruderschaft Böingsen bietet das Schützenfest, wie von den Gründern des Bürgervereins gedacht, eine gute Möglichkeit, den Zusammenhalt mehrerer Generationen zu stärken und gemeinsam zu feiern.

Menden Die Schützenfahne Böingsen nimmt es locker Foto: Schützenbruderschaft St. Hedwig Böingsen

So wäre es auch dieses Jahr wieder in Böingsen gewesen – doch auch wenn 2020 kein Schützenfest gefeiert werden kann, lassen sich die Böingser nicht unterkriegen. Die Fahnen hängen trotzdem im Dorf, und am Samstag zu sonst üblichen Zeit hat eine zweiköpfige Vorstandsabordnung einen Kranz am Ehrenmal niedergelegt. „Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, heißt es aus dem Verein. Die Böingser Schützen wünschen allen jetzt erst recht ein erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes Jahr 2020 und freuen sich umso mehr auf die Schützenfestsaison 2021!

Die Gründungsgeschichte

Im Jahr 1949 beschlossen die Bürger des Dorfes Böingsen in einer Versammlung auf Dahlmanns Hof die Gründung eines Bürgervereins. Grundgedanke war das gemeinsame Feiern von Jung und Alt und somit das Zusammenwachsen der gesamten Dorfgemeinschaft. Schon einen Monat später fand das erste Bürgerfest auf einer Wiese am Bohnenkamp statt. Anfängliche Schwierigkeiten konnten mit viel Improvisationsgeschick überwunden werden und das Fest wurde zu einem festen Bestandteil im Jahreskalender des Dorfes.

Zwölf Jahre später wurde der Bürgerverein wieder aufgelöst und stattdessen ein Schützenverein gegründet – die heutige Schützenbruderschaft St. Hedwig Böingsen. Mit der Vereinsänderung kam auch eine Neuerung zur Erlangung der Königswürde – statt des bisherigen Gänseköppens gab es nun das Vogelschießen.

Die Fahne des 1949 gegründeten Bürgervereins mit dem Bildnis der „Heiligen Hedwig“ wurde beibehalten und durch einen Bruderschaftswimpel ergänzt. Mit der Neugründung schloss man sich gleichzeitig dem Bezirk Menden im Bund der „Historischen Deutschen Schützenbruderschaften“ an.

Das erste dreitägige Schützenfest war ein voller Erfolg und der Wechsel vom Bürgerverein zur Schützenbruderschaft vollzogen.

Schon wenig später erfolgte im Jahr 1967 die Grundsteinlegung zum Bau der Schützenhalle auf einem von der Familie Wrede zu Verfügung gestellten Grundstück am Bohnenkamp.

Das jährliche Schützenfest feiert die Schützenbruderschaft St. Hedwig Böingser stets am vierten Maiwochenende.