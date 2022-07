Menden: Innenstadt-Kreuzung am Wochenende voll gesperrt

Die Baustelle an der Bahnhofstraße in Menden. Am 30./31. Juli wird die Kreuzung wegen Asphaltarbeiten voll gesperrt.

Menden. Die Kreuzung Walramstraße/Bahnhofstraße in Menden wird am Wochenende 30./31. Juli gesperrt. Das müssen Verkehrsteilnehmer und Fußgänger wissen.

Der Knotenpunkt Walramstraße/Westwall/Bahnhofstraße in Menden ist am kommenden Wochenende, 30. und 31. Juli, wie bereits angekündigt, für den Fahrzeugverkehrkomplett gesperrt. In dieser Zeit soll die neue Straßendecke fachgerecht einbauen. Der zu erneuernde Abschnitt beginnt an der Lohmühle und endet an der Einfahrt zur Tiefgarage des Rathauses, wobei die Lohmühle erreichbar bleibt. Das teilt die Stadt Menden mit.

Baufirma informiert Anlieger per Handzettel über die Sperrung

Am Samstag werden die vorbereitenden Arbeiten, wie das Abfräsen der alten vorhandenen Straßendecke, ausgeführt. Am Sonntag wird die Firma Kraus die neue Fahrbahndecke einbauen. Dazu werde mit zwei Asphaltfertigern gearbeitet, um die Arbeiten an diesem Tag fachgerecht abschließen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Anlieger werden erneut mit Handzetteln durch die Baufirma informiert. Das Einfahren in die Tiefgarage am Westwall in Menden ist von Samstag ab 6 Uhr bis Montag, 6.30 Uhr, nicht möglich, das Ausfahren jedoch schon.

Fußgänger, die vom Heimkerweg/Bahnhof kommen, bittet die Stadtverwaltung, über die Obere Promenade und die „Saubrücke“ am Gymnasium an der Hönne den Weg in die Innenstadt zu nutzen. Auch der Weg über die Holzbrücke an der Unteren Promenade in Höhe Aldi und den Kreisverkehr ist ein sicherer Weg in die Innenstadt.

Für Ortsunkundige soll eine Umleitungsbeschilderung aufgestellt werden.

Anlieger erreichen Platz vor dem neuen Rathaus und Bahnhofstraße über Südwall

Anlieger können den Bereich Platz vor dem neuen Rathaus/Bahnhofstraße mit ihrem Fahrzeug über den Südwall erreichen, der, wie bei der Pfingstkirmes, dann teilweise in beide Richtungen befahren werden kann. Dazu muss das Parken an diesem Wochenende dort verboten werden, da sonst die Fahrbahnbreite nicht ausreicht.

Die Baustelle Walramstraße/Bahnhofstraße: Die Kreuzung bleibt am 30./31. Juli gesperrt. Foto: Manuela Nossutta/Funkegrafik NRW

Ab Montag, 1. August, ist der Einbahnverkehr aus Richtung Walramstraße in den Westwall und von der Bodelschwinghstraße in den Westwall wieder möglich.

Bahnhofsbrücke bleibt vom 1. bis 7. August weiter gesperrt

Gesperrt bleibt in der Woche vom 1. bis 7. August die Bahnhofstraße zwischen Walramstraße und Bahnhof, weil dort der Brückenbelag der Hönnebrücke mit Gussasphalt instandgesetzt wird. Zudem finden im Einmündungsbereich Walramstraße/Brückstraße Asphaltierungsarbeiten statt. Der Parkplatz Schlachthof und die Obere Promenade bleiben aber erreichbar. Diese Arbeiten werden durchgeführt, weil die MVG erst am 8. August ihren regulären Fahrplan wieder aufnimmt.

Die Stadtverwaltung bittet die Unannehmlichkeiten für Anlieger und Verkehrsteilnehmende zu entschuldigen, da dieser Knoten verkehrlich eine hohe Bedeutung für die Mendener Innenstadt darstellt. Es seien alle Alternativen überprüft worden, allerdings hätten die Arbeiten nur im Rahmen einer Vollsperrung erledigt werden können, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die Verkehrsflächen dann komplett zur Verfügung stehen und sich auch städtebaulich zwischen Grünen Weg und Innenstadt einfügen.

