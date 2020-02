Menden ist offen für den E-Sport

Menden. Über 30 Millionen Deutsche zocken regelmäßig am Computer oder der Konsole. Doch ist das virtuelle Spielen Sport oder nicht?

Videospiele gehören schon lange zur Kultur – ähnlich wie Bücher oder Filme. Für einige sind sie auch eine sportliche Betätigung, ganz wie Fußball oder Leichtathletik. Aus diesen Menschen setzt sich die sogenannte E-Sport-Community zusammen. Das ist eine Gruppe von professionellen Spielern, die zur Zeit um ihre Anerkennung als Sportler kämpfen. In Menden sieht der Stadtsportverband Möglichkeiten für E-Sport-Abteilungen in klassischen Vereinen.

Die Debatte

E-Sport heißt prinzipiell erst einmal, Videospiele zu spielen – aber auf wirklich wetteifernde Art und Weise. Das tun die E-Sportler ohne offizielle Anerkennung. Es geht dabei bereits um horrende Preisgelder im Millionenbereich. Allerdings werden E-Sportler in Deutschland immer noch nicht mit anderen Sportlern gleich gestellt. E-Sport Gruppen genießen nicht dieselben steuerlichen Vorteile wie Sportvereine.

Das liegt vor allem daran, dass der virtuelle Sport nicht als gemeinnützig anerkannt ist. Die Begründungen sind mannigfaltig, doch die E-Sportler geben nicht auf. Sie sind der Meinung, dass E-Sport dieselbe Anerkennung verdient wie die bereits etablierten Sportarten. Dort, wo Sport zum Beispiel die Muskeln und Sehnen trainiert, trainiert E-Sport Konzentration und Hand-Augen-Koordination. Die Debatte ist zwar noch lange nicht entschieden, doch die E-Sportler gewinnen immer mehr Unterstützung für ihr Ziel.

Die Lage in Menden

Menden hat der Streit um den E-Sport noch nicht ganz erreicht. Laut Vorsitzendem des Mendener Stadtsportverbandes, Markus Kisler, gibt es noch keine Diskussionen zu dem Thema. Er glaubt jedoch nicht, dass die Debatte überhaupt lange anhalten würde. Die Idee würde keineswegs als lächerlich betrachtet. Kisler hält es außerdem für unwahrscheinlich, dass sich „große Widerstände“ formieren könnten.

Menden steht dem E-Sport offen gegenüber. Auch in der Jugend der Stadt finden sich viele Unterstützer der Idee. Eines der beliebtesten Argumente unter den Jugendlichen: der Schach-Vergleich. Schach war für eine lange Zeit als Sport angesehen, und viele sehen es immer noch als Denksport an, auch wenn Schach die öffentliche Förderung nicht mehr erhält. E-Sportler wünschen sich wenigstens das gleiche Ansehen. Selbst diejenigen, die nicht in der Szene involviert sind, verstehen dieses Argument und greifen es sogar selber auf. Ein Schüler des Walburgisgymnasiums dazu: „Wenn Schach Sport ist, dann ist auch E-Sport richtiger Sport.“

Der Ausblick

Das Interesse am E-Sport und an Videospielen im Allgemeinen ist groß. Laut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) spielten 2019 rund 34 Millionen Deutsche Videospiele. Zur Frage, wie E-Sport in Menden aussehen könnte, meint Markus Kisler, dass er sich zwar nicht vorstellen könnte, dass die „konventionellen Sportvereine E-Sport Abteilungen eröffnen“, aber das sich sicherlich eigenständige Vereine bilden könnten.

