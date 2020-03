Die Stadtverwaltung will künftig nur noch zwei Mal im Jahr ein Zirkus-Gastspiel in Menden zulassen. Wer auf einer städtischen Fläche stehen will, muss außerdem eine Kaution hinterlegen. In der Vergangenheit machte die Stadt bereits unangenehme Erfahrungen.

„Jeder Zirkus muss jetzt nachweisen, dass er ein Anschlussengagement hat“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Die Stadtverwaltung habe aus dem Ärger mit einem Zirkus gelernt. In der Wintersaison 2014/2015 hatte ein kleiner Zirkus zunächst eine Wiese neben Kress und dann den alten Sportplatz in Lendringsen über Monate hinweg belagert. Die Zirkus-Leute gaben sich mittellos. Am Ende forderten sie Benzin-Geld für die Abreise. Die Stadtverwaltung ging damals auf die Forderungen ein, um den Zirkus loszuwerden.

Wenn ein Zirkus städtische Flächen nutzen will, dann muss er künftig eine sogenannte Sondernutzungsgebühr entrichten. Zusätzlich müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die Stadt verlangt auch – egal ob der Platz verschmutzt wird oder nicht – bereits im Vorfeld eine Reinigungspauschale. „Wir behalten uns vor, die Kaution einzuziehen“, sagt Stadtsprecher Ehrlich. Es gehe hier allerdings auch nicht um Riesenbeträge, sondern um Summen „im Hunderter-Bereich“. Ohnehin wolle die Stadt nur noch zwei Zirkus-Gastspiele pro Jahr zulassen. „Wir versuchen, das Angebot attraktiv zu halten“, sagt Ehrlich.

Zirkus auf Battenfelds Wiese

Die Regeln gelten auch für den Zirkus, der ab der kommenden Woche für etwa zwei Wochen den Parkplatz Battenfelds Wiese belegt. Die Stadtverwaltung hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Flächen deshalb in der Zwischenzeit nicht zum Parken zur Verfügung stehen. Das sei eine Ausnahme, die für Zirkus-Betriebe gemacht werde, sagt Ehrlich. Die Stadtverwaltung bitte alle Autofahrer, die in der Zeit auf Parkplätze verzichten müssen, um Verständnis. Ehrlich verweist auf andere Parkplätze in der Innenstadt, die als Ausweich-Parkplätze genutzt werden sollen.

Der Zirkus will ab dem kommenden Wochenende seine Zelte auf dem Parkplatz aufbauen. Der Platz soll dann für zwei Wochen komplett nicht für die Öffentlichkeit nutzbar sein.

