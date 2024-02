Menden: Jugendliche fordern Pizza und beleidigen junge Frau

Menden Eine Gruppe Jugendlicher hat eine junge Frau auf offener Straße beleidigt und beschüttet. Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat von Samstagabend.

Eine 23-jähriger Mendenerin ist am Samstagabend an der Walramstraßebeleidigt und beschüttet worden. Das berichtet die Polizei.

Die junge Frau saß am Samstagabend, gegen 23.10 Uhr, am Busbahnhof an der Walramstraße. Neben ihr lag eine zuvor gekaufte Pizza. Eine circa fünf bis sechs Personen umfassende Gruppe Jugendlicher, die sich am Busbahnhof aufhielt, fragte sie nach einem Stück davon. Als die 23-Jährige das verneinte, wurde sie durch die Jugendlichen beleidigt und mit einem Softgetränk beschüttet. Anschließend griffen sie sich die Jugendlichen die Pizza und liefen in Richtung Bodelschwinghstraße davon.

Polizeiwache Menden nimmt Hinweise entgegen

Hinweise zu den etwa 15 bis 16 Jahre alten Jugendlichen nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen

