Menden: Jugendliche schlägt auf Spielplatz auf Mutter ein

Lendringsen. Die Frau hatte in Menden die Gruppe zur Rede gestellt. Die Jugendlichen konsumierten im Beisein eines kleinen Kindes Drogen und Alkohol.

Eine 34-jährige Mendenerin ist am Samstag am frühen Abend auf einem Spielplatz in Lendringen von einer jungen Frau angegangen und geschlagen worden. Die 34-Jährige hatte eine Gruppe Jugendlicher, die im Beisein eines kleinen Kindes und Drogen sowie Alkohol konsumierte, wegen ihres Verhaltens zur Rede stellen wollen.

Die Frau befand sich am Samstag gegen 18.50 Uhr mit ihren Kindern auf dem Spielplatz vor dem Matthias-Claudius-Haus an der Meierfrankenfeldstraße. Laut Polizei beobachtete sie, wie eine Gruppe Jugendlicher (circa fünf männliche und drei weibliche Personen), die ein etwa ein Jahr altes Kind dabei hatten, einen Joint rauchten und Alkohol konsumierten. Als die 34-Jährige die Jugendlichen zur Rede stellen wollte, wurde eine der jungen Frauen ausfallend und schlug auf die Geschädigte ein. Im Anschluss daran wurde sie getreten und „geschubst“, so dass sie zu Boden fiel.

Nach der Tat verweilte die Gruppe noch am Spielplatz, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei. Die Geschädigte wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Täterbeschreibung

Täterbeschreibung: weiblich, etwa 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kräftigere Statur, schwarze Haare, gebunden zu einem Zopf, schwarzes Spaghetti-Top, schwarze Röhrenjeans.

Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Hier gibt es mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden