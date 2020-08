Menden: Jugendliche Tankstellenräuber verurteilt

Gleich zweimal schlagen die Täter im Januar an der Esso Tankstelle an der Iserlohner Straße zu. Gefasst worden sind die vier jungen Männer unmittelbar vor dem nächsten Raub auf die Star Tankstelle im Februar 2020.

Menden/Arnsberg. Im Januar gab es in Menden vier Überfälle auf Tankstellen. Kurz vor der fünften Tat werden vier Jugendliche gefasst. Jetzt sind alle verurteilt.

Knapp einen Monat lang hat eine Gruppe Jugendlicher Anfang des Jahres für Angst und Schrecken unter Tankstellenbetreibern gesorgt. Im Januar raubte die Gruppe insgesamt vier Tankstellen in Menden aus. Unmittelbar vor dem Versuch des fünften Überfalls wurden die vier männlichen Tatverdächtigen zwischen 17 und 19 Jahren von der Polizei sozusagen auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Mittlerweile sind sie am Landgericht Arnsberg verurteilt worden – der letzte der Vier, nachträglich, erst in dieser Woche.

Das jetzige Verfahren musste von den anderen Verfahren wegen terminlicher Probleme mit dem Verteidiger des Verdächtigen abgetrennt werden und war nicht öffentlich. Die anderen drei Jugendlichen, darunter der 19-Jähriger Haupttäter, wurden bereits am 26. Juni vor dem Landgericht Arnsberg verurteilt. In allen Verfahren hatte Richter Jäger den Vorsitz. „Weil der Hauptangeklagte in U-Haft saß, mussten wir das Verfahren innerhalb der Frist von sechs Monaten führen“, erklärte Leonie Maaß, Pressesprecherin am Landgericht Arnsberg, zu der Aufteilung der Verfahren. Bei allen Angeklagten wurde das Jugendstrafrecht angewandt.

Die Taten im Überblick

Rückblickend zur Tat: Der erste Überfall ereignete sich am 12. Januar an der Esso Tankstelle an der Iserlohner Landstraße. Es folgten ein Raub auf die Total Tankstelle an der Werler Straße am 16. Januar, ein weiterer auf die Esso Tankstelle am 26. Januar und ein letzter Überfall auf die Jet Tankstelle an der Fröndenberger Straße am 28. Januar. Am 2. Februar wurde das Quartett unmittelbar vor der Star Tankstelle an der Mendener Straße von der Polizei festgenommen. Die ersten drei Taten führte immer nur ein Täter aus. Bei dem vierten Überfall waren drei Personen beteiligt, bei der Festnahme vier. Unter vorbehalt eines Messers hat der Haupttäter insbesondere Bargeld und Zigaretten erpresst. In mindestens zwei Fällen hat der jugendliche Täter die Angestellten angebrüllt und mehrfach zugetreten, sobald diese nicht schnell genug handelten. Die anderen jungen Männer haben Schmiere gestanden.

Bei der Hauptverhandlung im Juni wurde der Haupttäter wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in vier Fällen und Verabredung zum Verbrechen zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten verurteilt. „Da wurde Revision eingelegt. Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig und der BGH (Bundesgerichtshof) muss sich jetzt darum kümmern“, sagt Leonie Maaß.

Beihilfe zum Raub

Ein anderer Angeklagter ist zur Beihilfe zur räuberischen Erpressung in einem Fall zu zehn Terminen bei der Drogenberatung verurteilt worden und muss 450 Euro an den Weißen Ring zahlen. Den dritten Jugendlichen der ersten Verhandlung verurteilte Richter Jäger wegen Beihilfe zum besonders schweren Raub in zwei Fällen zur Bewährung. Eine Jugendstrafe ist vorbehalten. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine „schädliche Neigung“, die Voraussetzung für eine Jugendstrafe, so erklärt die Pressesprecherin, nicht nachgewiesen werden kann.

Das Jugendstrafrecht und die Jugendstrafe Das Jugendstrafrecht ist für 14 bis 17-jährige Täter ein zwingendes Recht. Es wird aber auch bei Erwachsenen, beziehungsweise Heranwachsenden, zwischen 18 und 21 Jahren angewandt, wenn eine Reifeverzögerung vorliegt. Die schwerste Sanktionsform ist dabei die Jugendstrafe, die mindestens sechs Monate und höchstens fünf Jahre beträgt. Sie wird bei besonderer Schwere oder schädlicher Neigung verhängt. Mit schädlicher Neigung sind dabei Sozialisationsmängel gemeint, durch die die Gefahr besteht, dass der Täter weitere Taten begehen wird.

Ähnlich sieht es auch bei dem letzten, jetzt verurteilten jungen Mann aus: Der letzte Angeklagte ist schuldig gesprochen zur Beihilfe zur schweren räuberischen Erpressung in einem Fall. „In den übrigen Fällen ist er freigesprochen worden“, erklärt Leonie Maaß. Eine Jugendstrafe ist auch bei ihm vorbehalten – der Angeklagte wurde zur Bewährung verurteilt. „Eine Bewährung kann maximal zwei Jahre andauern. Wenn er gegen die Auflagen verstößt, beziehungsweise noch mal straffällig wird, wird die Jugendstrafe nachgezogen“, sagt Maaß. Da die letzte Verhandlung nicht öffentlich verhandelt wurde, werden keine weiteren Informationen, zum Beispiel zu Zeugenaussagen, bekannt gegeben.