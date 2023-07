Mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gefahren werden muss der 19-jährige Mountainbiker nach dem schweren Sturz ohne Helm in der Innenstadt.

Kopfverletzungen Menden: Junger Mountainbiker nach schwerem Sturz in Klinik

Menden. Gleich zwei Rad-Unfälle meldet die Polizei Menden vom Samstag. Bei einem wird ein 19-Jähriger schwer am Kopf verletzt. Er bleibt in der Klinik.

Bei zwei Fahrrad-Unfällen sind am Samstag ein 19-Jähriger schwer und ein 58-Jähriger leicht verletzt worden. Der jüngere Mendener war laut Polizeibericht nach Aussagen von Zeugen offenkundig angetrunken um 3 Uhr nachts ohne Helm auf sein Mountainbike gestiegen. Laut Zeugen fuhr er sehr unsicher los und stürzte in der Einkaufsmeile. Mit einer Kopfverletzung verblieb er stationär im St.-Vincenz-Krankenhaus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Polizei: Tiefes Schlagloch am Wälkesberg lässt 58-Jährigen stürzen

In der Mendener Fußgängerzone ist das Radfahren weiterhin verboten – auch um 3 Uhr nachts. Ein 19-Jähriger ist hier in der Nacht auf Samstag schwer gestürzt. Foto: Dirk Becker / WP

Am Nachmittag um 15.11 Uhr traf es den 58-Jährigen. Er war mit dem Trekkingrad am Wälkesbergweg unterwegs, als ihm ein Schlagloch zum Verhängnis wurde, in das sein Vorderrad laut Polizeibericht regelrecht einschlug. Der Mendener stürzte und verletzte sich dabei leicht.

