Menden: Jungschützen des BSV Halingen haben neue Regenten

Halingen. Der Bürgerschützenverein Halingen ist in die Schützenfest-Saison 2023 gestartet. Wer bei den Jungschützen den Vogel aus dem Kasten holte.

Der Bürgerschützenverein Halingen ist mit dem Frühlings- und Familienfest erfolgreich in die Schützenfest-Saison 2023 gestartet. Niklas Voss und Natascha Schroth regieren jetzt die Halinger Jungschützen.

Bei zunächst bestem Schützenwetter marschierten die Halinger Schützen unter Begleitung des Musikvereins Niedereimer am Samstag um 13.30 Uhr zur Vogelwiese. Beim Vogelschießen der Jungschützen wurde ein Nachfolger für Felix Köhler und Lenia Pokroppa gesucht.

Die Insignien sicherten sich Florian Linnhoff (Apfel), Fritz Kissing (Zepter) und Gero Herbrügger (Krone), der damit auch Vizekönig ist. Nachdem Niklas Voss und Emil Kersting den linken und rechten Flügel abschossen stieg langsam die Spannung wer den Mut hat den Vogel endgültig aus dem Kasten zu befördern. Mit dem 182. Schuss war es dann wieder der treffsichere Niklas Voss, der sich nun für ein Jahr Jungschützenkönig des BSV Halingen nennen darf. Zu seiner Königin nahm er Natascha Schroth. +++ Lesen Sie auch: Menden: Drolshagen nach 20 Jahren erneut König in Halingen +++

Gelungene Generalprobe für Schützenfest vom 20. bis 22. Mai in Halingen

Für Jung und Alt wurde an diesem Tag einiges geboten. So gab es für die jüngsten Gäste eine Hüpfburg, ein Kinderschminken und eine Schatzsuche im neuen Sandkasten, den der aktuelle Hofstaat von Uli Drolshagen gesponsort hat. Am Abend sorgten die beiden DJs Alex und Christian für ausgelassene Stimmung im Festzelt. Selbst der einsetzende Regen hat das ausgelassen feiernde Schützenvolk nicht gestört. „Das war eine gelungene Generalprobe für das Schützenfest vom 20. bis 22.Mai 2023“, so der erste Vorsitzende, Andreas Bembom. +++ Auch interessant: Mendens Schützenfesttermine für 2023 stehen fest +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden