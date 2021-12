Menden: Kabel gestohlen und mehrere Pkw-Spiegel abgetreten

Der Polizei werden am Freitag in Menden mehrere Sachbeschädigungen gemeldet.

Bösperde. Unbekannte haben die Spiegel von einem knappen Dutzend Fahrzeugen in Menden abgetreten. Und in Bösperde trieben Kabel-Diebe ihr Unwesen.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden an einer Baustelle der Bahnhofstraße in Bösperde Kabel gestohlen. Unbekannte brachen einen Schaltschrank auf und stahlen drei Kabel. Das berichtet die Polizei. +++ Nach Attacke mit Totschläger: Polizei Menden sucht das Opfer +++

Im Bereich Lessingstraße/Stiftstraße/Bachstraße/Von-Mellin-Straße in Menden wurden am Freitagabend die Spiegel von knapp einem Dutzend Fahrzeugen abgetreten. Bei der Aufnahme einer Anzeige am Freitagabend entdeckten Polizeibeamte die weiteren Schäden an anderen Fahrzeugen. Eine weitere Anzeige bei der Polizei gab es wegen einer abgebrochenen Laternenhalterung.

