Menden: Kabelklau im großen Stil an ehemaliger Kläranlage

Menden An der alten Kläranlage Wälkesberg in Menden haben Kabeldiebe am Wochenende ihr Unwesen getrieben. Der Umfang der Beute ist erheblich.

Unbekannte Täter haben am Wochenende an der ehemaligen Kläranlage Wälkesberg in Menden in erheblichem Umfang Stromleitungen und Kabel gestohlen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 10.40 Uhr, schnitten die Kabeldiebe einen Zaun neben dem Eingangstor am Wälkesbergweg auf. Im Bereich der Netzstation unterbrachen sie die Stromzufuhr, schnitten die Kabelhülle auf und zogen die Kupferleitungen heraus. Außerdem packten sie diverse Kabeltrommeln, Verlängerungskabel, 50 Meter Kraftstromkabel und 150 Meter weiteres Kabel ein.

Kabeldiebe müssen mit Fahrzeug gekommen sein

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug gekommen sein müssen. Der Weg war am Samstag durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Diebe haben sie vermutlich an die Seite geräumt, um bis an das

Tor fahren zu können.

+++ Keine Nachricht aus Menden verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Bereits am Tag vor Heiligabend gab es eine Sachbeschädigung im Eingangsbereich an der Hämmerstraße. Möglicherweise haben die Täter an diesem Tag das Gelände ausgekundschaftet. Die Polizei bittet um

Hinweise unter 02373/9099-0.

Ehemalige Schlammteiche Wälkesberg sollen Naturparadies werden

Die ehemaligen Schlammteiche am Wälkesberg sollen zu einem Naturparadies werden. Zunächst muss der alte Klärschlamm abgefahren werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!