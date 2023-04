Menden: Kalkwerk Lhoist wird für vier Tage zum Autokino

Oberödinghausen. Das Lhoist-Kalkwerk in Oberrödinghausen wird zur Kulisse für vier Filmvorführungen. Dahinter steckt das Sauerlandkino. Diese Filme werden gezeigt.

Rasende Action, eine skurrile Komödie oder das Porträt einer Musikikone vor der beeindruckenden Kulisse des Kalkofens: Das Balver Sauerlandkino kommt am verlängerten Wochenende vor dem 1. Mai ins Kalkwerk Oberrödinghausen.

So eine Kulisse ist sicher etwas Besonderes. Robin Vorsmann erwartet eine „einzigartige Atmosphäre." Und Stefan Flügge betont: „Wir sind ein weltoffenes Unternehmen und zeigen gerne, was wir hier machen." Robin Vorsmann aus Balve ist einer der Ideengeber hinter dem Sauerlandkino. Ins Leben gerufen, um die große weite Welt des Films nach Balve zu bringen, wo es schon lange kein Kino mehr gibt, machte man in Coronazeiten aus der Not eine Tugend und bot zum Start im Sommer 2020 zunächst ein Autokino im Reitstadion Wocklum an.

Tickets Der Ticketverkauf ist gerade angelaufen auf www.sauerland-kino.de. Pro Auto (zwei Personen) kostet eine Karte 16 Euro. Dort gibt es auch noch weitere Infos wie auch Trailer der gezeigten Filme.

Immer weiter auf der Suche nach besonderen Veranstaltungsorten, kamen Vorsmann und das Sauerlandkino-Team irgendwann auf das Kalkwerk Lhoist in Oberrödinghausen, direkt an der Stadtgrenze zu Balve. Werksleiter Stefan Flügge konnten sie schnell von der Idee begeistern. Der berichtet von großem Interesse vieler Menschen sowohl am Werksgelände wie auch am Steinbruch auf Balver Stadtgebiet. Ein Interesse, das man im Rahmen von Werksführungen in einem regelmäßigen Rahmen leider gar nicht komplett bedienen könne. Und für kommerzielle Nutzungen stelle man das Gelände auch ganz bewusst nicht zur Verfügung, erklärt Flügge. „Aber für einen sozialen Zweck machen wir es gerne, etwa um eine besondere Form der Kultur zu den Menschen zu bringen und das Ehrenamt zu unterstützen." Flügge erinnert etwa, dass das Kalkwerk ein Spielort des Mendener Kunstfestes Passagen im letzten Jahr war. Oder dass man der heimischen Feuerwehr den Steinbruch für Übungen zur Verfügung stelle. +++ Lesen Sie auch: Kalkwerk Hönnetal: Lhoist plant Mega-Invest in Co-2-Speicher +++

Vier Filmvorführungen vor der großen Kalkofen-Kulisse

Von Freitag 28. April, bis Montag, 1. Mai, wird nun der große Kalkoffen-Kulisse werden für vier Filmvorführungen. Aufgrund des vielleicht noch nicht allzu sommerlichen Wetters dann gibt es ein Autokino auf dem großen Parkplatzes mit den Türmen des Werkes als Hintergrund. Die ausgesuchten Filme stellen laut Robin Vorsmann eine gute Mischung dar, die verschiedene Geschmäcker ansprechen sollte. Und sie sind alle ziemlich aktuell.

Start ist am Freitag 28. April, mit „Der Nachname", einer hochkarätig besetzten deutschen Familienkomödie von Sönke Wortmann. Eine Mutter lädt ihre Kinder ins Familiendomizil nach Lanzarote ein, um aufsehenerregende private Neuigkeiten mitzuteilen. Was dann folgt, sind so manche Turbulenzen.

Der 29. April bietet dann rasante Action. Tom Cruise steigt bei „Top Gun: Maverick“ in der Fortsetzung nach über 30 Jahren wieder in den Kampfjet. „Elvis" am Sonntag, 30. April, handelt dann von einem der berühmtesten Musiker überhaupt und zum Abschluss am Maifeiertag heißt es „Einfach mal was schönes": eine romantische Komödie, aber auch mit ernsten und schmerzhaften Wahrheiten, wie es in der Beschreibung heißt.

Eintrittskarten für Mitarbeiter als Dank für Einsatz in Coronazeit

Alle Filme werden zur Dämmerung gestartet, also gegen 20.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Der Open-Air-Kinosaal ist erreichbar über die Werkszufahrt Tor 1, die erste Einfahrt aus Richtung Menden kommend, wo auch die Lkw abbiegen. Robin Vorsmann und das Team haben alles schon vermessen und einen Plan erstellt, die Einweisung zu dem Filmabend ist wichtig und nicht ohne, damit alle gut sehen können. Größeren Karossen gehören also nach hinten. 50 Autos können auf den Platz, besetzt jeweils mit zwei Personen da man von den Rücksitzen kaum etwas wird sehen können. „Wir haben dann auch Nachos, Popcorn, Getränke und Co. Alles was was zu einem Kinoabend dazugehört“, erzählt Vorsmann. Ein Kontingent der Eintrittskarten wird kostenlos an Lhoist-Mitarbeiter gehen, erzählt Werksleiter Stefan Flügge. „Als Dank für den Einsatz in der Coronazeit wo man auf viele gesellige Anlässe verzichten musste. Ein bisschen wollen wir damit zurückgeben."

Auch für Balve ist in diesem Sommer wieder ein Open Air-Kino geplant, dann ohne Auto. Im August wird wieder der Sportplatz am Krumpaul die Kulisse, außerdem ist das Sauerlandkino auch schon für Neuenrade und Kierspe gebucht.

