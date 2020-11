Menden: Kamera nimmt unentschlossenen Auto-Dieb auf

So entschlossen wie der „Täter“ auf diesem Symbolbild war der unbekannte Dieb in Menden längst nicht. Er ließ sogar ein bereits abgeschraubtes Kennzeichen am Tatort zurück.

Menden. Bizarre Szenen auf einem Firmen-Abstellplatz an der Werler Straße. Täter will Autos öffnen, schraubt Kennzeichen ab – und lässt es liegen.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Die Überwachungskamera auf einem Fahrzeug-Abstellgelände an der Werler Straße hat in der Nacht zum Dienstag einen bisher unbekannten und merkwürdig unentschlossen wirkenden Auto-Dieb aufgenommen. Der Mann wurde dabei videografiert, wie er gegen 4.30 Uhr versuchte, mehrere Türen dort abgestellter Autos zu öffnen. An einem Fahrzeug montierte er dann sogar das Kennzeichen ab, ließ es jedoch zurück, als er wieder verschwand. Warum er sich so seltsam verhielt, ist den Ermittlern unklar.

Polizei nimmt Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls auf

Das Gelände an der Werler Straße wird von verschiedenen Firmen zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt. Und auch wenn der Täter am Ende keine Beute machte, gibt es einen Tatvorwurf: Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchten Diebstahls.