Prognose: Menden kann sich als Schulstandort weiter beweisen

Die Hönnestadt wird sich auch in Zukunft als Schulstandort für Einpendler beweisen können. Das ist das Ergebnis des aktualisierten Schulentwicklungsplanes , den der Diplom-Sozialwissenschaftler Jürgen Thomaßen nun vorgestellt hat. Eine Ausnahmeregelung für die Sechszügigkeit an weiterführenden Schulen bleibt damit bestehen.

Der demografische Wandel wird sich demnach auch an den Grund- und weiterführenden Schulen bemerkbar machen. An nahezu allen Schulen werden die Schülerzahlen nach Prognosen Thomaßens sinken – jedoch nicht so drastisch, dass einzelne Standorte gefährdet seien. Neue Baugebiete und der Zuzug von Flüchtlingsfamilien werden dem Abschwung entgegenwirken. „Menden als Schulstandort bleibt weiterhin sehr attraktiv“, so der Gutachter.

Aufschwung durch Rückkehr zu G9

Dabei gibt Thomaßen im Schulausschuss gleich auch eine Empfehlung für die Grundschule Platte Heide. Einer Raumanalyse zufolge sei ein Umzug des Teilstandortes am Malvenweg in die frühere Bonifatius-Hauptschule nicht wirtschaftlich. Die Sanierungskosten des Gebäudeteiles für die Grundschüler sei „erheblich“, so der Gutachter. „Die Empfehlung lautet daher, den Status quo beizubehalten“, erklärt Thomaßen. Eine Genehmigung für die generelle Zusammenlegung beider Standorte durch die Bezirksregierung sei zudem ohnehin unwahrscheinlich.

An den weiterführenden Schulen können die Mitglieder des Schulausschusses in den kommenden Jahren an ihrer Strategie festhalten. Eine durchgängige Fünfzügigkeit an Hönnegymnasium, Gesamtschule und Realschule bleibt bestehen; hinzu kommt die Möglichkeit an jeweils einem Standort eine Sechszügigkeit zu beantragen. Das war – gerade mit Blick auf die Realschule – ebenfalls ein zentraler Punkt des Schulentwicklungsplanes.

Mit der Rückkehr zu G9 wird das Hönnegymnasium zudem ab dem Schuljahr 2026/27 einen kleinen Aufschwung erhalten.

