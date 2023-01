Menden: Karte vergessen in Geldautomat – Geld abgebucht

Menden. Verlust fällt der Geschädigten erst später auf. In der Zwischenzeit stehlen zwei Täter Geld von dem Konto. Jetzt läuft die Fahndung.

Die Polizei sucht nach zwei Personen, die Geld gestohlen haben sollen. Eine 55-jährige Mendenerin hob bereits am Freitagnachmittag in einer Bankfiliale in der Papenhausenstraße Geld an einem Automaten ab. Dabei vergaß sie offenbar die Karte in dem Automaten.

Verlust der Karte erst Tage später aufgefallen

Der Verlust fiel ihr erst am Dienstag auf. Als sie die Karte sperren ließ, teilte ihr die Bank mit, dass bereits diverse Zahlungen kleinerer zweistelliger Beträge mit der Karte getätigt wurden.

Während des Besuchs der Bank hatte die Geschädigte zwei 23 bis 30 Jahre alte und dunkelhaarige Männer wahrgenommen, die sich verdächtig in der Bank aufhielten. Einer der beiden trug eine Mütze. Weiterer Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise.

