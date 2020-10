Menden. Zwei Bäckereien nebeneinander an der Provinzialstraße in Menden: Während Niehaves längst eröffnet hat, liegen die Planungen von Kayser auf Eis.

Eigentlich sollten neben der Baumschule Schotenröhr zwei Bäckereien eröffnen, lange Zeit wiesen Plakate von Niehaves und Kayser darauf hin. Mittlerweile hat Niehaves längst eröffnet. Das Werbeplakat von Kayser ist entfernt. Das Unternehmen erklärt, wie es dort weitergeht.

Niehaves hat vor wenigen Wochen in Kooperation mit der Baumschule seine Filiale an der Provinzialstraße/Unnaer Landstraße eröffnet. Direkt nebenan, auf dem Gelände der geschlossenen Total-Tankstelle, hing einst das Schild des Mitbewerbers Kayser. „Wir haben die Planungen für das Projekt auf keinen Fall eingestellt“, erklärt Kayser-Verwaltungsmitarbeiter Jörg Grafe auf Nachfrage der Westfalenpost. „Wir haben aber aufgrund der Corona-Pandemie größere Investitionen erst mal auf Eis gelegt.“

Das Plakat, das auf die Pläne hinwies, sei lediglich entfernt worden, „weil es witterungsbedingt nicht mehr schön aussah“. Das Unternehmen hatte vor dem Ausbruch der Pandemie bereits einen Architekten mit den Planungen beauftragt, „die Pläne gibt es also“, erklärt Jörg Grafe.

Mitbewerber hat längst eröffnet

Spielt denn die Tatsache, dass Mitbewerber Niehaves längst in unmittelbarer Nachbarschaft eröffnet hat, eine Rolle? „Nein, das ist kein Argument für uns“, sagt Jörg Grafe. „In großen Städten gibt es ja in den Fußgängerzonen auch zwei Bäcker nebeneinander, das funktioniert ja auch.“

Die Hönnestadt sei aus Sicht des Unternehmens „auf alle Fälle ein attraktiver Standort“. Die Bäckerei Kayser betreibt in Menden bereits seit vielen Jahren Filialen am Bräukerweg und an der Fröndenberger Straße, darüber hinaus etliche Filialen in anderen Städten in der Region.