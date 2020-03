Menden: Kind läuft auf die Straße und kollidiert mit Auto

Menden. An der Kreuzung Schwitter Weg/Werringser Straße ist ein Grundschüler von einem Auto erfasst worden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Ein Grundschüler ist am Freitagmorgen an der Kreuzung Werringser Straße/Schwitter Weg in Menden mit einem Auto kollidiert. Der Junge wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 7.50 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mendener mit seinem Pkw auf dem Schwitter Weg in Richtung Ostwall. Im Kreuzungsbereich Schwitter Weg/Nordwall/Werringser Straße /Ostwall staute sich der Verkehr und der Autofahrer musste laut Polizei sein Fahrzeug abbremsen.

Kind läuft von Verkehrsinsel auf die Straße

In diesem Moment lief ein sechsjähriger Schüler der benachbarten Josefschule von der Verkehrsinsel in Richtung Schule auf die Fahrbahn und stieß mit dem Pkw des Mendeners zusammen.

Der Junge wurde anschließend ins St.-Vincenz-Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung nur leicht verletzt wieder verlassen konnte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter zu melden.