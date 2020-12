Menden: Kinder sollen Container in Brand gesetzt haben

Menden. Drei elf- bis zwölfjährige Kinder sollen am Montag am Papenbusch den Inhalt eines Containers in Brand gesetzt haben. Jetzt ermittelt die Polizei.

Zeugen informierten am Montag gegen 11.35 Uhr Feuerwehr und Polizei, dass an der Straße An der Beile am Papenbusch ein Container brenne. Laut Polizei konnten noch in Tatortnähe drei Tatverdächtige aus Menden, zwischen elf und zwölf Jahre alt, angetroffen werden. Die Kinder stehen im Verdacht, den Inhalt des Containers in Brand gesetzt zu haben.

Polizei ermittelt gegen die tatverdächtigen Kinder wegen Sachbeschädigung

Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Aus der Pressestelle der Polizei heißt es am Dienstag dazu: „Zu befürchten haben sie jedoch nichts, da sie jünger wie 14 und damit noch strafunmündig sind.“

