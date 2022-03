Menden: Kippe fliegt aus Auto – Radfahrer wirft sie zurück

Eine Autofahrerin hat in Menden ihren Zigarettenstummel – hier ein Symbolbild – zum Fenster raus auf die Straße geworfen – ein Fahrradfahrer schmiss sie zurück.

Menden. Eine Autofahrerin schmeißt in Menden eine Zigarettenkippe aus dem Fenster, ein Fahrradfahrer wirft den Stummel zurück in den Pkw. Was dann folgt.

Eine Autofahrerin hat in Menden an einer roten Ampel ihre Zigarettenkippe aus dem Fenster geworfen – ein Fahrradfahrer beförderte den Stummel zurück in den Pkw. Die Kippe hinterließ ein Brandloch. Jetzt befasst sich die Polizei mit dem Fall.

Die 31-jährige Pkw-Fahrerin hat am Donnerstag vor einer roten Ampel auf der Märkischen Straße ihren Zigarettenstummel zum Fenster raus auf die Straße geschmissen. Wie die Polizei berichtet, hob der unbekannte Fahrradfahrer den offenbar noch glühenden Stummel auf und beförderte ihn durch das offene Fenster zurück in ihren Pkw. Er landete an der Jacke der Frau und hinterließ dort ein Brandloch. +++ Lesen Sie auch: Wilhelmshöhe Menden: Jugendliche reißen Tresor aus der Wand +++

Nach Zigarettenwurf in Menden: 31-Jährige verlangt Personalien des Radfahrers

Darauf stieß die 31-Jährige die Tür auf und rammte damit den Fahrradfahrer. Sie verlangte von dem Radfahrer, dass er seine Personalien angeben sollte. Der weigerte sich. Auch bei einem weiteren Stopp an der Musikschule wurden sich die beiden nicht einig. Der Radfahrer fuhr davon, die Frau direkt zur Polizeiwache. +++ Auch lesenswert: Menden: Streit eskaliert – Mann (21) schlägt mit Hammer zu +++

Die erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Sie bekam jedoch auch eine Belehrung darüber, dass man Zigarettenreste nicht in die Umwelt entsorgen darf.

