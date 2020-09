Menden: Kita Bredde feiert Richtfest - Eröffnung Anfang 2021

An der Kötterbredde in Bösperde entsteht die neue Kita. Jetzt konnte Richtfest gefeiert werden.

Bösperde. Nach gut einem Jahr Bauzeit hat die Kita „Bredde“ in Menden Richtfest gefeiert. Bis Januar 2021 soll der Neubau fertiggestellt sein.

Die Kita „Bredde“ in Menden hat nach gut einem Jahr Bauzeit Richtfest gefeiert. Eröffnung der neuen Bösperder Einrichtung soll voraussichtlich im Februar 2021 sein.

Nicht mehr lange, dann werden die neuen Räume der Kita „Bredde“ in Menden-Bösperde an der Straße Kötterbredde mit Leben gefüllt. Dann soll Kinderlachen von rund 35 Kindern durch die Flure schallen. Bis es soweit ist, muss der Neubau allerdings noch fertiggestellt werden. Am 10. September 2020 konnte nach gut einem Jahr Bauzeit das Richtfest gefeiert werden.

Planungsprozess für Kita „Bredde“ beginnt im November 2017

Dem voraus ging ein Planungsprozess, der mit einem Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschuss am 23. November 2017 begann, blickt Stadtsprecher Johannes Ehrlich zurück. Dieser Beschluss sah vor, einen neuen Kindergarten im Stadtteil Bösperde mit 35 Plätzen zu bauen. Nach Beauftragung des Städtischen Immobilienservice Menden ISM im selben Monat wurde eine Entwurfsplanung für einen Förderantrag erarbeitet. Im Februar 2018 konnte dann die Architektenleistung ausgeschrieben werden und an das Architekturbüro Kersten Brechmann in Iserlohn vergeben werden. Im Mai 2019 konnte für dieses Projekt eine Baugenehmigung erteilt werden, so dass im September mit den Bauarbeiten begonnen werden konnte.

Die Fertigstellung ist für Januar 2021 geplant, der Kindergarten selbst soll im Februar 2021 starten. Die Kosten für den Neubau liegen bei circa 2,2 Millionen Euro.

Kita „Bredde“: Hauptnutzung im Erdgeschoss

Zum Bauwerk und der Kita selbst: Die neue Kita wird zum Teil zweigeschossig sein, die Hauptnutzung findet im Erdgeschoss statt. Im Kellergeschoss werden Lagerflächen, ein Personalraum und die Technik untergebracht. Die Kita wird zwei Gruppen haben mit Platz für zehn Kinder unter drei Jahren und für 25 Kinder über drei Jahren. Zugang und Nutzung des Gebäudes werden barrierefrei sein. Die Dächer des Gebäudes sind teils als Gründach geplant. Zudem wird eine Lüftungsanlage verbaut, Erdwärme und Photovoltaik werden genutzt. Träger der neuen Einrichtung wird die Kita Hegemann gGmbH sein.

