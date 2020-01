Menden: Kontoauszüge aus Citroën Jumper gestohlen

Menden. Die Serie von Auto-Aufbrüchen in Menden geht weiter. Auch dieses Mal ist die Beute eher kurios. Der Dieb nahm Kontoauszüge aus dem Citroën mit.

Die Serie von Auto-Aufbrüchen in Menden geht weiter. Dieses Mal schlug der Täter an der Joseph-Görres-Straße zu. Die Beute ist erneut eher kurios.

Die Polizei meldet: In der Nacht zum Sonntag wurde in der Joesph-Görres-Straße ein Citroën Jumper aufgebrochen und die Täter nahmen diverse Einkäufe (Kosmetikartikel) und Kontoauszüge mit.

Piaggio_Roller an der Damaschkestraße erheblich beschädigt

Es war nicht der einzige kriminelle Zwischenfall am Wochenende: Außerdem wurde an der Damaschkestraße ein Piaggio Roller in der Nacht zum Sonntag nicht unerheblich beschädigt. Die Tatserie setzt sich fort: Wieder Auto-Aufbrüche in Menden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!