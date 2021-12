Menden: Kreatives mit Liebe gemacht im Selbstbedienungsladen

Manufaktur Kostbar in Menden: Steffi Kostorz hat einen Selbstbedienungsladen in ihrem Lahrfelder Vorgarten aufgestellt. Sie verkauft selbst gemachte Produkte.

Lahrfeld. Wer noch Geschenke zu Weihnachten sucht, wird vielleicht bei Steffi Kostorz fündig. Sie betreibt einen Selbstbedienungsladen in Menden.

„Nicht mein Zirkus, nicht meine Affen“ steht auf einer Tasse im kleinen Lädchen von Steffi Kostorz. Auch glänzende, bedruckte Weihnachtskugeln oder Schnee und Engel dekoriert in Reagenzgläsern haben ihr Plätzchen. Aber wer an ein klassisches Lokal denkt, liegt falsch. Das Geschäft ist eher ein Geschäftchen und sieht aus wie ein hübsches, blaues Vogelhäuschen – nur eben in Menschengröße.

Der kleine Selbstbedienungsladen steht im Vorgarten von Steffi Kostorz, Werringser Straße 96. „Das Vertrauenskonzept ist einfach toll. Ich glaube an das Gute in den Menschen“, sagt die 38-Jährige. „In Menden funktioniert das gut.“ Keine Kameras, keine Kontrolle – nur Vertrauen. Der Laden brummt, besonders kurz vor Weihnachten.

Dauerbrenner: Menüplan

Kreativ unterwegs ist die Mendenerin schon seit ihrer Jugend, aus dem Hobby hat sie 2020 dann mehr gemacht – der Onlineshop und die Marke „Manufaktur Kostbar“ entstanden. Seit August 2021 gibt es nun ergänzend dazu das blaue Lädchen im Garten. Und das funktioniert so: Steffi Kostorz bastelt, plottet und näht in ihrer Werkstatt fleißig – alles in ihrer Freizeit, nebenberuflich. „Bei mir gibt es nur selbst gemachte Dinge“, sagt die Mutter einer zehnjährigen Tochter.

Was ins Lädchen kommt, entscheidet sie frei aus dem Bauch heraus. Manches gibt es in limitierter Auflage, manches wird zum Dauerbrenner. Heiß begehrt seien beispielsweise Anhänger, Buttons oder bedruckte Kerzen, zu Weihnachten natürlich auch liebevoll gestaltete Weihnachtskugeln. Aber all das sei nichts im Vergleich zum wiederverwendbaren Menüplan. „Der war sofort vergriffen“, sagt Steffi Kostorz. Kaum über die Plattform Instagram publik gemacht, stürmten die Fans das Lädchen und sicherten sich eins der begehrten Exemplare.

Das ist der Selbstbedienungsladen. Foto: Steffi Kostorz / WP

„Das ist total schön. Es ist die direkte Form der Anerkennung und Wertschätzung, die mich glücklich macht. Man hat in die Sachen ja auch Herzblut gesteckt.“ Es sei schön zu sehen, dass sich andere Menschen über ihre Artikel freuen. Wer etwas gefunden hat, wirft das Geld passend in die kleine Kasse – oder zahlt über das eigene Smartphone via Paypal. Das Schöne: Der Laden ist täglich rund um die Uhr geöffnet. Einem Geschenk auf den letzten Drücker steht damit nichts im Weg.

Auch die Familie macht mit

Aber nicht alles, was Steffi Kostorz herstellt, passt ins Lädchen. Manches ist auch schlicht zu wertvoll oder nicht wetterfest. Für solche Fälle gibt es den Webshop. Hier bietet die Mendenerin noch weitere Produkte an wie beispielsweise einen aufwendigen Menden-Rahmen oder personalisierte Produkte. Dabei bekommt sie Unterstützung von der Familie. Mann Ole ist technikaffin und bedient den 3D-Drucker, die Schwester entwirft Poster mit Kinderpoesie – sprich Erinnerungen an kernige Sprüche der Kleinsten, verewigt auf Papier.

Doch damit nicht genug: Auch Tochter Iva will jetzt mitmachen. „Neulich hat sie Holzuntersetzer mit Serviettentechnik gemacht und hat mich gefragt, ob sie die auch mal ins Lädchen legen darf“, erzählt Steffi Kostorz. Da sagt die Künstlerin, die eigentlich Senior Controllerin ist, nicht Nein. Auch Ivas Unikate sollen den Weg ins Häuschen finden – und die Taschengeldkasse aufbessern. Was sonst noch den Weg ins Häuschen findet: wer weiß. Steffi Kostorz sagt es so: „Ein Blick ins Lädchen lohnt sich immer.“

Der Selbstbedienungsladen befindet sich im Vorgarten von Steffi Kostorz, Werringser Straße 96. Er ist rund um die Uhr, sieben Tage die Woche geöffnet. Zahlen können Besucher die Waren mit Bargeld oder Paypal. Der Webshop ist erreichbar unter www.manufaktur-kostbar.de. Hier gibt es vor allem größere, aber auch personalisierte Waren.

Auf Instagram veröffentlicht Steffi Kostorz immer ihre neusten Artikel. Zu finden unter dem Namen manufaktur_kostbar. Die Seite von Kooperationspartner Thomas Schulte alias Toni aus Halingen finden Interessierte unter dem Namen mein.zeugs. Einer seiner kleinen Shops mit Holzartikeln steht in Halingen am Waldweg. Steffi Kostorz hat ihn dahingehend beraten. Jetzt tauschen sich die Beiden gerne aus – und auch die Sachen des jeweils anderen finden Platz im eigenen Laden. „Wir unterstützen uns da“, sagt Kostorz.

