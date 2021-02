Menden: Kreuztracht findet auch 2021 in anderer Form statt

Menden. Die Kreuztracht wird in Menden in diesem Jahr erneut nicht in vertrauter Form stattfinden können. Das Kreuz wird auch 2021 auf den Berg getragen.

Schon jetzt ist klar, dass es die Kreuztracht in Menden in diesem Jahr nicht in vertrauter Weise geben kann. Das teilt Diakon André Quante-Blankenagel mit. Es werden aber bereits Alternativen entwickelt.

Für viele Menschen ist alljährlich der erste Fastensonntag ein Fixtermin im Kalender, denn an diesem Tag werden traditionell die Kreuzträger der Mendener Kreuztracht ermittelt. Bestand im vergangenen Jahr zu diesem Termin eine – wenn auch nur leise – Hoffnung, dass die Kreuztrachten stattfinden konnten, so ist den Verantwortlichen in diesem Jahr bereits jetzt schon klar, dass es die Mendener Kreuztracht in der vertrauten Weise auch in 2021 nicht geben kann.

Passionsandacht am ersten Fastensonntag findet nicht statt

Aus diesem Grunde und auch wegen der Aussetzung von Präsenz-Gottesdiensten bis zum ersten März-Wochenende findet die Passionsandacht am Sonntag, 21. Februar, nicht statt. Doch ebenso wie im vergangenen Jahr sind die Verantwortlichen bereits intensiv damit befasst, Alternativen zur Durchführung der Mendener Kreuztracht zu entwickeln.

Mendener Kreuztracht 2020: Kleine Holzkreuze liegen bereit, die über den Berg getragen werden können. Foto: Thomas Hagemann

Im vergangenen Jahr lagen hierzu kleine Holzkreuze bereit, die in privater Form über den Berg getragen werden konnten. Es war ein Angebot, das zahlreiche Gläubige gerne annahmen. Ähnliches ist auch für dieses Jahr angedacht und auch das Mendener Bußkreuz wird am Karfreitag wieder zum Berg getragen werden. Im vergangenen Jahr hatten Pfarrer Jürgen Senkbeil und Bürgermeister Martin Wächter stellvertretend für viele diesen Dienst übernommen.

Bußkreuz während der Fastenzeit im Chorraum von St. Vincenz

Während der gesamten Fastenzeit ruht das Mendener Bußkreuz im Chorraum der St.-Vincenz-Kirche, die täglich zum persönlichen Gebet geöffnet ist. Auch so besteht für alle Gläubigen die Möglichkeit im Zeichen des Kreuzes ihre Anliegen vor Gott zu tragen und sie ihm anzuvertrauen.

