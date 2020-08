Wie auf diesem Symbolbild wurde auch in der Asbeck ein Rettungshubschrauber zu Hilfe gerufen.

Drama in der Asbeck

Drama in der Asbeck Menden: Kuh trampelt Menschen nieder – Tier erschossen

Menden. Offenbar dramatisches Geschehen in der Asbeck: Rettungshubschrauber fliegt ein. Straße bereits längere Zeit gesperrt. Polizei erschießt Kuh.

In der Asbeck hat es am Donnerstagnachmittag einen dramatischen Vorfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll eine wild gewordene Kuh zwei Menschen verletzt haben. Eine Person wurde dabei offenbar so schwer getroffen, dass ein Rettungshubschrauber herangerufen werden musste, die zweite Person soll leichter verletzt sein. Die Straßen rund um das Geschehen sind seit einiger Zeit abgesperrt. Die hinzugerufenen Polizisten mussten die Kuh erschießen, hieß es soeben.

Zustand der schwer verletzten Person noch unklar

Über den Zustand der verletzten Person ist noch nichts Näheres bekannt. Auch die Frage, wie sich der Vorfall abgespielt hat, wird derzeit noch ermittelt. Die WP berichtet weiter.