Menden. Ein Ladendetektiv hat bei einem privaten Einkauf in einem Drogeriemarkt in Menden eine Diebesbande gestellt. Die Täter entkamen, aber nur kurz.

Menden: Ladendetektiv prügelt sich mit Dieb in Drogeriemarkt

Ein Ladendetektiv hat sich bei einem privaten Einkauf in einem Drogeriemarkt in Lendringsen eine Rangelei mit einem mutmaßlichen Ladendieb geliefert. Der Einsatz lohnte sich. Die Polizei nahm zwei Männer fest.

„Eigentlich wollte der 53-Jährige am Dienstagnachmittag (17. Dezember) nur einkaufen in dem Drogeriemarkt an der Heinrich-Böll-Straße“, heißt es im Polizeibericht. Zwei andere Kunden seien ihm aber verdächtig vorgekommen, heißt es. Er beobachtete sie, wie sie Ware in ihre Taschen stopften. Den ersten ließ er gehen, den zweiten hielt er am Ausgang an der Jacke fest, um dem Personal den Diebstahl zu melden.

Tatverdächtiger schlägt wild um sich und verletzt den Ladendetektiv

Darauf soll der Festgehaltene wild um sich geschlagen haben. Beide gingen zu Boden und rangelten sich bis der Tatverdächtige aus seiner Jacke und dem Griff des Ladendetektivs schlüpfte. Der noch Unbekannte rannte mit seiner Tasche samt Diebesgut aus dem Laden. In der Jacke steckte allerdings sein Portemonnaie samt Ausweisen, Schlüssel und einem Fahrzeugschein. Der stammte, wie sich herausstellte, von dem Fluchtwagen.

Ein anderer Zeuge beobachtete die Männer, wie sie mit einem Wagen wegfuhren und notierte das Kennzeichen. Die Polizei veranlasste eine Fahndung und sichtete Material aus der Videoüberwachung. Das zeigt deutlich, wie sich die beiden Männer die Taschen vollstopften mit Bürstenköpfen elektrischer Zahnbürsten und Kosmetika.

Erster Täter stellt sich auf der Polizeiwache in Menden

Der Inhaber des Ausweises stellte sich eine Stunde später auf der Polizeiwache in Menden: Es handelt sich um einen 31-jährigen Georgier. Die laufende Fahndung führte weitere 20 Minuten später zu dem zweiten Tatverdächtigen, der in dem Fluchtwagen unterwegs war. Der 43-jährige Armenier aus Recklinghausen wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. In dem Wagen lag das Diebesgut.

Die Polizei transportierte die Tatverdächtigen ins Gewahrsam nach Iserlohn. Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls. Der Ladendetektiv wurde bei der Rangelei leicht verletzt. Außerdem gab es Schäden an der Ladenausstattung.

