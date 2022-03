Menden: Leitmecke weitet Saisonzeit aus – Aufsichten gesucht

Das Bürgerbad Leitmecke in Menden öffnet in Zukunft bereits ab 1. Mai. Es werden weitere Aufsichten gesucht.

Menden. Die Leitmecke in Menden öffnet in Zukunft vom 1. Mai bis Ende September. Das Bürgerbad sucht deshalb weitere Aufsichten. So läuft der Einsatz.

Ohne sie geht in der Leitmecke-Saison in Menden nichts. Die Aufsichten in roten Polo-Shirts haben ein wachsames Auge auf die Badegäste und sorgen für deren Sicherheit, und das nicht nur im Schwimmbecken. Nach Fertigstellung der kleinen Leitmecke mit dem neuen Kinderbecken werden zusätzliche Wasseraufsichten benötigt. Auch werden die Saisonzeiten ausgeweitet, statt wie bisher von Mitte/Ende Mai bis Ende August, öffnet das Bürgerbad in Zukunft schon vom 1. Mai bis Ende September.

Gesucht werden Erstaufsichten und ausdrücklich auch Zweitaufsichten. Die Erstaufsicht muss mindestens 18 Jahre alt sein und ein sicheres Auftreten mitbringen. Ab 16 Jahren ist es möglich, an der Seite eines erfahrenen Rettungsschwimmers an gut besuchten Tagen mitzuhelfen. +++ Auch lesenswert: Ehrenamtliche stemmen den Betrieb im Bürgerbad Leitmecke +++

DLRG bietet Kurse zur Rettungsschwimmausbildung in Menden an

Die Einsatzzeiten (zwischen 5.45 und 20 Uhr) werden im gesamten Team abgesprochen und können daher flexibel und individuell (auch stundenweise) geplant werden. Grundsätzliche Voraussetzung ist der Besitz eines Rettungsschwimmausweises (DLRG Silber oder vergleichbar). Kurse bietet beispielsweise die DLRG-Ortsgruppe Menden an. Der nächste Kurs bei der DLRG startet am 12. März. Es gibt noch freie Plätze. Infos unter https://menden.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/rettungsschwimmausbildung. Die Kosten für den Kursus werden vom Bürgerbad erstattet. Bei entsprechendem Bedarf wird der Verein einen Erste-Hilfe-Kurs anbieten, auch ein zusätzlicher DLRG-Kurs ist möglich. +++ Lesen Sie auch: Menden: Bürgerbad Leitmecke steht vor großen Umwälzungen +++

Wer das Bürgerbad Leitmecke als Aufsicht möchte, meldet sich unter Angabe der persönlichen Daten per Mail: aufsichten@leitmecke.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden