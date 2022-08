Menden: Lendringser Hauptstraße für zwei Tage voll gesperrt

Wegen Reparaturarbeiten am Kreisverkehr Lendringser Hauptstraße/Bieberberg muss die Lendringser Hauptstraße voll gesperrt werden.

Lendringsen. Die Lendringser Hauptstraße muss ab Freitag für zwei Tage voll gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung Menden mit. Das ist der Grund.

Aufgrund von Reparaturarbeiten am KreisverkehrLendringser Hauptstraße/Bieberberg wird die Lendringser Hauptstraße voll gesperrt. Die Arbeiten beginnen bereits am heutigen Freitag, 5. August, und dauern zwei Tage. Das teilt die Stadtverwaltung Menden am Donnerstag mit.

Stadtverwaltung Menden: Andere Lösungen eingehend geprüft

Die Stadtverwaltung bittet die ortsansässigen Bürgerinnen und Bürger darum, den gesperrten Bereich weitläufig zu umfahren. Andere Lösungen seien im Vorhinein von der Verwaltung eingehend geprüft worden, eine Vollsperrung sei jedoch unumgänglich, heißt es. Die Mendener Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer um Verständnis für die Maßnahme.

