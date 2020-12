Lendringsen. Auch die Wünsche am Lendringser Wunschbaum sind fast komplett abgepflückt. Der Baum in Menden war bereits am Wochenende leer gepflückt worden.

Seit Ende November steht auch ein Wunschbaum in der Lendringser St. Josef Kirche. Bereits am vergangenen Wochenende waren auch hier, ähnlich wie beim Wunschbaum im Mode-Kaufhaus Sinn, alle Wünsche abgepflückt.

Jedoch gibt es einen kleinen Unterschied: Es waren noch ein paar Wünsche übrig, die schlichtweg nicht an den Baum passten. „Wir haben jetzt alle restlichen Wünsche an den Baum gehangen“, sagt Petra Homberg stellvertretend für die Gemeinde. Seit vielen Jahren wird zu Weihnachten der Geschenke-Baum als Benefizaktion in der Lendringser Kirche aufgestellt. So auch in diesem Jahr.

Geschenke können auch beim Stadtteiltreff abgegeben werden

Dass so viele Menschen einen Kinderwunsch erfüllen möchten, freut Homberg sehr. Nun hofft die Lendringserin, dass alle Geschenke pünktlich abgegeben und auch die letzten Wunschzettel noch vom Baum gepflückt werden. Insgesamt hoffen 156 Kinder auf die Erfüllung ihrer Wünsche. Letzter Abgabetermin ist der 3. Advent, 13. Dezember. So soll garantiert werden, dass das Verpacken reibungslos vonstatten gehen kann und alle Präsente rechtzeitig bei den Kindern und Familien ankommen. Die Geschenke können entweder zu den Messe-Zeiten direkt in der St. Josef Kirche abgegeben werden oder aber beim Stadtteiltreff.

Für die Wunscherfüller sind auf jedem Kärtchen noch mal alles Informationen zu der Abgabe zusammengefasst. Der Baum in der Lendringser Kirche ist täglich von 8.30 bis 17 Uhr zugänglich . Die Wünsche der Kinder seien in diesem Jahr besonders vielfältig. Vom klassischen Kuscheltier über Playmobilfiguren bis hin zu Kleidung und Puppen. Erstmals ist der Geschenke-Baum in diesem Jahr kein Tannenbaum, sondern ein aus Holz gefertigter, der in den kommenden Jahren weiterhin verwendet werden kann.

