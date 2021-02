Noch gibt es in Menden keine blaue Tonne. Das soll sich nach Vorstellung der Linken ändern.

Altpapier Menden: Linke kontert Kritik an der blauen Tonne

Menden. Die Linke bleibt bei der Forderung einer blauen Tonne. Bedenken über rückläufige Altpapier-Spenden an Vereine seien unbegründet.

In der Diskussion um eine blaue Tonne für die Hönnestadt kritisiert Linke-Fraktionschef Thomas Thiesmann das zögerliche Vorgehen. Bedenken über weniger Spendenbereitschaft beim Thema Altpapier seien unbegründet.

In allen Mitgliedsstädten des Zweckverbandes Abfall (ZfA) könnten die Menschen wählen, wie sie ihr Altpapier entsorgen wollen. „Entweder sie bringen es zum nächsten Containerstandort, entsorgen es im Bringhof, benutzen dafür die blaue Tonne oder spenden ihr Altpapier an Vereine oder andere gemeinnützige Einrichtungen“, so Thiesmann.

Nur in Menden werde diese Möglichkeit, die freiwillige, gebührenfreie blaue Tonne zu nutzen, politisch verwehrt. Dadurch seien gerade ältere, gesundheitlich eingeschränkte Menschen gezwungen, „lange und beschwerliche Wege auf sich zu nehmen“, um ihr Altpapier zu entsorgen. Denn gleichzeitig würden auch Haustürsammlungen von Vereinen oder anderen Organisationen heute nur noch „sehr selten stattfinden“. Altpapier werde dann oft aus Bequemlichkeit einfach in der Restmülltonne entsorgt.

Politisch den Weg frei machen

Die Sorge einiger Vereine, dass die Spendenbereitschaft durch eine blaue Tonne zurückgehen würde, hält Thiesmann für unbegründet: „Auch in unseren Nachbarstädten wird Altpapier gesammelt und gespendet. Nirgendwo ist die Spendenbereitschaft durch die blaue Tonne zurückgegangen.“ Wer bisher nicht gespendet habe, werde es auch weiterhin nicht tun; und wer bisher mit seinem Altpapier die Vereine unterstützt habe, werde sie sicherlich auch zukünftig unterstützen.

„Vielleicht erhöht sich sogar die Spendenbereitschaft, da der Zweckverband ja ausdrücklich erlaubt, dass die Vereine das Altpapier aus der blauen Tonne beim Spender abholen dürfen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Linke. Statt die Stadtgesellschaft zu spalten und die Freiheit zu nehmen, über die Entsorgung des Altpapiers selbst zu entscheiden, „sollten wir politisch den Weg für die Nutzung der blauen Tonne frei machen“, so seine Forderung.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.

Täglich wissen, was in Menden passiert: Hier kostenlos für den WP-Menden-Newsletter anmelden!