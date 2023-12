Menden: Lürbker Nikolaus gönnt seinen Rentieren eine Pause

Heute kommt der Nikolaus! Und in der Lürbke war er schon da, auf einem Trecker in Festtagsbeleuchtung rollte er durchs Dorf.

Menden. Heute kommt der Nikolaus, nur in der Lürbke war er schon da. Auf einem Traktor in Festtagsbeleuchtung kam der eilige Mann abends durchs bunt illuminierte Dorf gefahren, mit Knecht Ruprecht an der Seite. Dank der „Lürbker Lichter“ sind auch noch viele Gebäude angestrahlt, so dass sich fantastische Bilder ergaben.

Idee der Lürbker Schützen zum 75. Jubiläum

Die Lürbker Kinder erhielten somit Geschenke von einem Nikolaus, dessen Rentiere sich einmal ausruhen durften. Eine tolle Jubiläums-Idee der Lürbker Schützen! Alle anderen braven Kinder in Menden sollten an diesem Mittwochmorgen etwas im Stiefelchen gefunden haben. Denn bei ihnen ist der Nikolaus bestimmt auch vorbeigekommen.

