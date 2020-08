Menden: Lürbker Vereine trauern um Karl-Heinz Schäfer

Lürbke. Spielmannszug und Schützenbruderschaft Lürbke trauern um Karl-Heinz Schäfer. Er starb plötzlich und unerwartet im Alter von 66 Jahren.

Der Spielmannszug Lürbke und die St. Hubertus Schützenbruderschaft Lürbke in Menden trauern um ihr langjähriges Mitglied Karl-Heinz Schäfer.

Er starb am Dienstag, 18. August, im Alter von 66 Jahren plötzlich und unerwartet. Karl-Heinz Schäfer trat im Jahre 1964 in den Lürbker Spielmannszug (56 Jahre Mitglied) ein, war dort Querflötist und 40 Jahre 2. Vorsitzender. 1971 trat er auch in die St. Hubertus Schützenbruderschaft (49 Jahre Mitglied) ein, wo er im Jahre 2002 die Pressearbeit übernahm.

Voller Einsatz für zwei Vereine

Sein Rat war sowohl im Spielmannszug, als auch in der St. Hubertus Schützenbruderschaft bei vielen Entscheidungen immer gefragt. Beide Vereine sind Karl-Heinz Schäfer zu großem Dank verpflichtet. Seine Hilfsbereitschaft und Zuverlässigkeit werden die Lürbker vermissen. Besondere Verdienste erwarb er sich bei der Organisation und Durchführung der Lürbker Meilertage mit Bauernmarkt, sowie den Jubiläumsveranstaltungen mit großen Festumzügen rund um den Spielmannszug und die Schützenbruderschaft.

Der Lürbker Spielmannszug und die St. Hubertus Schützenbruderschaft verlieren mit Karl-Heinz Schäfer einen guten Kameraden, der sich stets mit voller Hingabe für Belange des Spielmannszuges und der Schützenbruderschaft einsetzte. Sein Wirken werden die Lürbker stets in Ehren halten.

Beerdigung am Freitag, 28. August

Der Lürbker Spielmannszug und die St. Hubertus Schützen mit Vorstand, Offizieren und Jungschützen nehmen am Freitag, 28. August, um 10 Uhr in Uniform unter Einhaltung der Sicherheitsabstände und Corona-Hygieneschutzmaßnahmen, auf dem Friedhof in Lendringsen, an der Trauerfeier mit anschließender Beisetzung teil.

