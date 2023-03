Menden: M.A.T. feiert mit „Ladies Night“ nächste Premiere

Menden. Die Premiere ist ausverkauft. Das M.A.T. feiert mit „Ladies Night“ sein neues Stück. Es geht um Freundschaft, Männlichkeit – und Striptease.

Vorfreude und Hektik herrschen im Theater aus der Fabrik an der Fröndenberger Straße in Menden. Nach der Dernière von „Hamlet“ des Jungen M.A.T. muss die Bühne kurzfristig für die neue Produktion von „Ladies Night“ umgebaut werden, damit die beiden Hauptproben und die Generalprobe im Bühnenbild stattfinden können. Dazu gehört nicht nur der Bühnenbau. Auch das Bühnenlicht muss auf die neue Produktion eingestellt werden.

„Wir sind schon ein wenig gespannt und überwältigt, da die Premiere schon seit ein paar Wochen ausverkauft ist“, freut sich Martin Böhr, 1. Vorsitzender des M.A.T., auf den Samstag vor vollem Haus. Und auch Kirstin Bödingmeier, die Teil des Regieteams ist, ist auf das Wochenende gespannt. „Es war eine intensive Zeit und wir alle fiebern jetzt endlich der Premiere entgegen. Jetzt sind wir auf die Reaktion des Publikums gespannt.“ „Dass wir momentan einen solchen Zuspruch der Zuschauer haben, freut uns gerade im 65. Jahr des Bestehens des M.A.T.“, ist Heinz-Josef Hedt, Finanzchef und Gründungsmitglied des M.A.T., mehr als zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Spielzeit. +++ Lesen Sie auch: „Hamlet“ in Menden: Am Ende sind auch im MAT alle tot +++

Zwei Veranstaltungen nur für Frauen: 14. April und 13. Mai

Das Besondere an diesem Stück: An den Terminen am 14. April 2023 und 13. Mai 2023 gibt es jeweils eine spezielle „Ladies Night“, das heißt, diese Vorstellungen sind nur für Frauen.

Termine Weitere Aufführungen sind am Freitag, 24. März

Freitag, 31. März

Freitag, 14. April (nur für Frauen) Samstag, 15. April

Freitag, 28. April

Samstag, 29. April

Freitag, 5. Mai

Samstag, 6. Mai

Freitag, 12. Mai

Samstag, 13. Mai (nur Frauen) Sonntag, 14. Mai,

Mittwoch, 17. Mai

Freitag, 26. Mai

Sonntag, 4. Juni Beginn ist freitags/samstags um 20 Uhr, sonntags um 17 Uhr

Zum Inhalt: Sechs junge, teils arbeitslose Männer (in den Rollen: Jakob Leukel, Cornelius Hoffmann, Lucius Bödingmeier, Simon Großerhode, Lukas Meier, Daniel Kreisel) treffen sich regelmäßig in einer Bar. Die lose Freundschaft endet mit einer Schlägerei und der Frage, was sie aus ihrem Leben machen wollen. Da kommt eine Anzeige in der Zeitung gerade recht, in der eine Stripper-Gruppe beworben wird. Warum nicht selbst strippen und damit Geld verdienen?Dass aber auch ein Strip nicht so einfach ist, wird ihnen bewusst, als sie in einem Club vortanzen. Denn Striptease ist harte Körper- und Denkarbeit. Denn letzten Endes geht es auch um die Frage, was Frauen wollen.

Die Freunde treffen sich regelmäßig in einer Bar – und dann entdecken sie eine Zeitungsanzeige. Foto: Frauke Brenne / mat

Zum Glück steht ihnen mit Glenda (Kira Brenne/Merle Vorel) eine Expertin zur Verfügung. Doch mit der neuen Aufgabe wird nicht nur die Männlichkeit, sondern auch die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Je näher der Auftritt kommt, desto mehr Probleme tauchen auf und die Angst nimmt zu. Werden es die „Wilden Stiere“ schaffen, ihre Ängste zu überwinden und den Frauen das zu geben, was sie sehen wollen?

Die Premiere findet am Samstag, 18. März, um 20 Uhr statt.

Karten sind in den Vorverkaufsstellen Fotostudio Brennweite, Unnaer Str. 41 / Provinzial Geschäftsstelle Nils Niehaus, Hermann-Löns-Str. 31a, Buchhandlung Daub und Tabak Semer, Hauptstr. 16, über das Kartentelefon 02373 / 9195591 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) erhältlich sowie online über www.mat-menden.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden