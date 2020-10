Platte Heide. Zwei junge Männer wurden am späten Freitagabend durch Messerstiche verletzt. Beide wollen keine Angaben zu Tatverdächtigen oder Motiv machen.

„Was genau passiert ist, können wir noch nicht sagen“, heißt es von der Leitstelle der Polizei in Iserlohn auf Nachfrage der Westfalenpost. Die Beamten seien um 21.53 Uhr alarmiert worden. Zuvor hatte ein Anwohner mehrere Personen beobachtet, die auf dem Malvenweg unterwegs waren und von denen mindestens einer offenkundig verletzt war.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten dann auf einen 20-jährigen Mann, der eine Stichwunde im Brustkorb (im Bereich unter dem Arm) aufwies. In einer nahegelegenen Wohnung, ebenfalls am Malvenweg, stießen sie auf einen weiteren Verletzten. Der ebenfalls 20-jährige Mann blutete nach einer Stichverletzung aus dem Arm, so die Leitstelle der Polizei.

Die Verletzten wurden nach Menden beziehungsweise Hagen ins Krankenhaus gebracht. Für den Mann mit der Stichwunde im Brustkorb sei Lebensgefahr diagnostiziert worden: „Die Lunge wurde durch den Stich wohl leicht verletzt.“

Nach ersten Angaben gibt es drei Tatverdächtige, die nach der Messerstecherei flohen. „Möglicherweise in einem silbernen Kleinwagen“, heißt es von der Polizei. Die Verletzten – beide sind libysche Staatsangehörige – wollten gegenüber den Einsatzkräften keine Aussagen zum Motiv oder zu den Tatverdächtigen machen, so die Polizei: „Beide haben sich unkooperativ gezeigt.“

Die Polizei versucht nun genauer zu ermitteln, was sich am Tatabend abgespielt hat und bittet Zeugen, sich unter 02373-90990 zu melden.

