Auf dem Hof Scheffer springt Besuchern eine Farbe direkt ins Auge: Orange. Denn jede Menge Kürbisse, in allen Formen, Farben und Größen gibt es auf dem Kartoffelfest auf dem Hofmarkt Scheffer. Zudem auch eine lange Schlange, natürlich inklusive Masken und mit Mindestabstand, vor dem Pavillon, an dem die DJK Bösperde ihre mittlerweile zur Tradition gewordenen Reibeplätzchen verkauft.

Orchestermusik, eine Hüpfburg und viele Leckereien waren nur einige Attraktionen im vergangenen Jahr. 2020 sollte der traditionsreichen Veranstaltung durch das Coronavirus ein Strich durch die Rechnung gemacht werden — das Fest sollte ausfallen. Doch Hof Scheffer sorgte für Freude: Es sollte eine abgespeckte Version des Kartoffelfestes geben, das 25. in 26 Jahren. Kleinere Kürbisse dekorieren den Eingang zum Laden, hier und da liegen ein paar Riesenexemplare des klassischen Herbstgemüses. Das Wetter hat sich gehalten, sehr zur Freude der Aussteller.

Weniger Resonanz als vor Corona

Stefanie Irmscher hat einen Stand, an dem sie selbst genähte Taschen und Mützen verkauft. Sogar kleine, bunte Schürzen hängen in ihrem Zelt. Und natürlich Masken, die dürfen nicht fehlen in diesem Jahr. „Meine ist auch selbst genäht“, lächelt sie. „Ich bin natürlich froh, dass endlich mal wieder was ist“, erklärt die Händlerin. „Alles ist ja besser als nix“, lacht sie. Ein paar Leute kommen an ihrem Stand vorbei, aber mit der Resonanz eines üblichen Kartoffelfestes ist das diesjährige nicht zu vergleichen — logischerweise unter den gegebenen Coronaregeln. „Etwas mehr erhoffe ich mir am Sonntag in der Stadt“, sagt Irmscher über den Trödelmarkt. „Heutzutage muss man ja alles mitnehmen. Und man ist natürlich super froh, wenn sich die Veranstalter das überhaupt trauen. Viele sagen ja alles ab“, erklärt sie. Die Leute seien aber auf jeden Fall froh, etwas zu erleben.

Unter dem Pavillon neben ihr steht Familie Treffehn, die hier gemeinsam Schmuck verkaufen will. „Es ist natürlich sehr kalt, und die Leute sind nicht aufs Kaufen aus“, erklärt Verena Treffehn, die sich um den Verkauf der glitzernden Stücke kümmert. „Die Besucher wollen den Verein, die DJK Bösperde, unterstützen. Die kommen,weil sie Hunger haben“, lacht die Mutter, und deutet auf die lange Schlange vor dem Reibeplätzchen-Stand. Aber die Stimmung sei gut, es sei toll, dass endlich mal wieder was los ist. „Ich hatte auf jeden Fall nette Gespräche“, sagt sie. Das sieht Schmuck-Verkäuferin Verena Treffehn genauso wie Kleiderhändlerin Stefanie Irmscher: „Man sollte alles mitnehmen, was man kriegen kann.“

Traurige Nachricht

Außerdem gehe es ja auch um die langfristigen Kontakte, zwinkert sie. Und beim Stand der DJK Bösperde, dessen Schlange sich gut über den halben Hof erstreckt, da laufen die Bratstellen auf Hochtouren. In dem großen Schuppen von Scheffer spritzt das Fett nur so, der — zum Anlass und Namen des Festes passende — kartoffellastige Teig landet immer wieder im Grill, und das Apfelmus fließt. Man könnte auch sagen: Die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. „Wir hätten sogar noch mehr verkaufen können, aber hatten dann zu wenig Bratstellen. Wir hätten echt nicht gedacht, dass es so gut anläuft“, sagt Henrik Springer von der DJK im Nachhinein. „Bis zum Schluss war die Schlange immens lang.“

Die Handballer der DJK, die in diesem Jahr den Dienst in zwei Schichten mit je sechs Mann übernommen hatten, freuen sich auf der einen Seite wegen des Erlöses für den Verein über die gute Resonanz der Veranstaltung. Auf der anderen Seite steht noch ein anderes Gefühl. Die Bösperder nehmen das Kartoffelfest auch als Anlass, ihre Trauer zu bekunden. „In der Woche erreichte eine traurige Nachricht den Verein, Stefanie Terbrüggen ist gestorben. Sie war immer fester Bestandteil unseres Teams — nicht nur beim Reibekuchen-Verkauf hier, sondern auch am Sportplatz und in der Halle“, erklärt Henrik Springer.

Auf diesem Wege wolle die DJK nochmal ihr Beileid bekunden. Und doch ist den Jungs und Mädels im Team anzusehen, dass es für den Verein aus Bösperde gut läuft. Alle arbeiten auf Hochdruck, die Masken natürlich auf, und dass das Ganze etwas stressig ist, scheint Nebensache zu sein. „Es ist so toll: den ganzen Tag über, durchgehend, war was los“, freut sich Springer. Und die Freude transportiert er weiter, in Form von heißen Reibeplätzchen mit leckerem Apfelmus, die den Besuchern ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Wie es ihnen schmeckt? Rufe wie „Total super!“ und „Lecker wie immer!“, erklingen aus den Reihen auf dem Hof.