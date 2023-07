Menden: Mann (33) wird auf dem Heimweg niedergeschlagen

Menden. Ein Mendener wird auf dem Heimweg – nach einem Streit in einer Kneipe – niedergeschlagen. Wer hat den Mann oder seinen Verfolger gesehen?

Ein stark alkoholisierter 33-jähriger Mendener wurde in der Nacht zum Sonntag auf dem Heimweg niedergeschlagen und musste stationär im Krankenhaus versorgt werden.

Mann bekommt Schlag auf den Kopf

Die Polizei berichtet, dass der Mann sich noch erinnern könne, dass er in der Nacht in der Gaststätte „Am dicken Baum“ einen Streit mit einem Unbekannten hatte. Später machte er sich allein auf den Heimweg. An einer Mauer in der Wilhelmstraße musste er sich kurz abstürzen, als er einen Schlag auf den Kopf bekommen habe.

Er fiel in einen Busch und wachte am Sonntag gegen 6 Uhr mit einer erheblichen, blutenden Verletzung am Kopf auf. Er rief per Telefon einen Verwandten an, der ihn ins Krankenhaus brachte.

Ihm wurde nichts gestohlen. Am Dienstag, nach seiner Entlassung, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Die sucht nun nach Zeugen, die den 33-Jährigen oder einen Verfolger in der Nacht beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 9099-0.

